TV-ekspert raser: - Det var helt forfærdeligt

Kanonslag, afrevne sæder og maskerede bøller.

TV 3 Sports ekspert Kenneth Emil Pedersen oplevede det hele fra første parket i Parken, hvor han var på arbejde for gøre seerne klogere på derbyet mellem FC København og Brøndby.

Men selvom han kaldte kampen for fantastisk, så var det ikke en god fornemmelse, han gik hjem med søndag aften.

- Det var en rigtig øv-følelse.

- Der var nogle få tosser, der ødelagde helhedsindtrykket. Jeg så sæder blive kastet efter familier, vagter og fotografer. Det var så slemt, at på et tidspunkt står mig og Per Frimann oppe i studiet, og Frimann kigger på mig og spørger, om det er trygt, at vi stå her. Det var der, vi var.

- Der sprang kanonslag, og vi dukkede os flere gange, fordi det var nogle fuldstændig forfærdelige scener i går, lød det fra Kenneth Emil Pedersen i programmet Offside mandag aften.

Han har en klar opfordring til de personer, der ikke kunne opføre sig ordentligt.

- Der er vi bare nødt til at sige stop. Det skal bare stoppe. Der er børnefamilier på stadion. Det var helt forfærdeligt lød, det fra en tydeligt rystet ekspert.

Han kalder det skammeligt, at FCK's fans sendte en skjult besked til politiet i deres ellers imponerende tifo, ligesom han fortæller, at han har haft ondt i maven over den video, der florerer på sociale medier, hvor en Brøndby-tilhænger tvinger en FCK-bluse af en mand i S-toget.

Du kan se hele hans beretning fra Parken i videoklippet øverst i artiklen.