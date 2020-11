Tv-kanal beklager: 'Det var aldrig meningen'

Superligakampen mellem FC København og Randers FC fik et opsigtsvækkende indslag i pausen, hvor værterne var bagud 0-1.

Her blev et tv-interview afbrudt, da Mathias 'Zanka' Jørgensen ikke ville finde sig i, at TV3 Sports reporter David Kroner påpegede, at han syntes, FCK-profilen virkede lidt rystet.

- Lad være med at gætte ind i det. Lad være med at lave sådan noget. Det gider jeg ikke, sagde 'Zanka' og forlod mikrofonen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mathias 'Zanka' Jørgensen kom i fokus både på og uden for banen i mandagens Superligakamp. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men det stoppede ikke her. For uenigheden mellem de to fortsatte til fri skue for tv-seerne på ULTRA HD-kanalen. Episoden ses på TV3 Sport her.

- Du skal da lade være med at stille sådan et åndssvagt spørgsmål, sagde FCK-stjernen efterfølgende til Kroner.

- Jeg kan da ikke gøre andet. Hvad skal jeg gøre?, svarede reporteren.

Herefter begyndte han at gå væk, mens 'Zanka' også vendte om og gik mod omklædningen. Med en sidste besked i retning mod intervieweren.

- Ellers så fucking kom og sig undskyld bagefter, når du er fucking faldet ned, lød det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var hverken Mathias 'Zanka' Jørgensens eller FCK's aften i Parken. Foto: Tariq Mikkel Khan

TV3 Sport har i kølvandet på episoden udsendt en officiel meddelelse, hvor tv-kanalen slår fast, at efterspillet aldrig skulle have været bragt.

'Det var aldrig meningen, at den sidste del af samtalen mellem Kroner og Zanka skulle have været bragt. Det beklager TV3 Sport'.

'Men da klippet allerede er delt og debatteret bredt på sociale medier, bringer vi det nu her på TV3 Sports hjemmeside. Fordi det ikke giver mening nu at slette det eller ikke at vise det, og så er der i øvrigt ikke mere i det end som så', lyder det.

FC København tabte kampen med 2-1 og har dermed fortsat sit første Superliga-point til gode under ledelse af Jess Thorup.

Forrige sæsons sølvvindere er placeret på 10. pladsen i Superligaen med 10 point for ni kampe.

