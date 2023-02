TV-klip var dråben: Nu skifter Rasmus Falk frisure

Det lange, løse hår og den særegne løbestil er noget, der hænger uløseligt sammen med Rasmus Falk.

Thomas Delaney har tidligere givet udtryk for, at Falk 'løber som en blind natsværmer' på en fodboldbane, og det bliver der næppe lavet om på, når forårssæsonen går i gang. Til gengæld skal man forvente at se FCK-stjernen med en anden frisure.

Håret har godt nok den samme længde, men fremover vil Rasmus Falk spille med en såkaldt 'man bun'. Det afslører FCK-spilleren i programmet 'Vi elsker fodbold' på DK4, hvor Falk er gæst hos Jes Dorph-Petersen.

Han tog beslutningen den 30. januar efter en testkamp.

- Jeg så nogle klip fra en træningskamp, vi spillede mod AGF, og jeg havde ikke bemærket det i kampen, men på klippene kunne jeg se, at jeg godt nok retter på mit hårbånd mange gange.

- Det fik mig til at tænke, at jeg havde valget mellem at klippe håret eller finde en anden løsning, og så sagde Christian Sørensen til mig, at jeg skulle sætte håret op og spille med en knold. Så det har jeg gjort. Det bliver løsningen fremover, siger Rasmus Falk.

En anden mulighed er naturligvis at blive klippet, men det vil fynboen helst undgå.

- Jeg har overvejet det, men nu bliver det sådan her, og så håber jeg, at det går fint, siger Rasmus Falk med et smil.

Foto: Lars Poulsen

I det mere end en time lange interview kommer Rasmus Falk forbi mange emner, og snakken falder også på det kontroversielle skifte, han foretog fra OB til FC København i 2016.

Siden har han spillet 252 kampe i FCK-trøjen, men han understreger, at der stadig bor en fynbo i ham.

- Jeg er stadig fynbo, men jeg har et eller andet sted nok taget København til mig, og jeg føler mig hjemme her, siger Rasmus Falk.

FC København og Rasmus Falk møder Silkeborg IF i årets første Superliga-kamp på søndag.