Tv-krig på vej: Superligaen kan ende på én kanal

En større tv-krig kan være på vej, efter at det fra 2024 bliver muligt for én tv-station at have rettighederne til at sende Superliga-fodbold

Fra 2024 kan rettighederne til Superligaen ende på én tv-stations hænder.

Konkurrencerådet har således givet Divisionsforeningen en midlertidig, delvis dispensation i forbindelse med det kommende udbud af salget af medierettighederne til Superligaen.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det har tidligere ikke været muligt for en aktør at have tv-rettighederne til landets bedste fodboldrække alene, men det åbnes der nu for.

- Divisionsforeningens tilsagn har historisk været med til at sikre, at danske tv-seere ikke har betalt for meget for at se Superliga-fodbold. De senere år har markedet imidlertid udviklet sig, og det er derfor ikke længere så entydigt, at tilsagnene fortsat vil have den tilsigtede effekt, udtaler formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz.

- Derfor har vi besluttet at give midlertidig dispensation fra nogle af de gældende tilsagn, som Divisionsforeningen har afgivet om salget af medierettigheder.

Styrelsen har op til afgørelsen foretaget 'omfattende undersøgelser' hos kanaludbyderne, og her har det stået klart, at seerne er glade for Superligaen, Champions League og til dels Premier League.

- Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil derfor senere evaluere, hvilken betydning dispensationen har haft for konkurrencen på markedet og for forbrugerne, lyder beskeden i pressemeddelelsen.

Dermed kan alle Superliga-kampe fra 2024 og fire år frem ende hos én aktør, hvis Divisionsforeningen vælger det. Det kræver blot, at det sker på 'lige, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår'.

I øjeblikket har Viaplay Group og Discovery rettighederne til Superligaen frem til 2024.