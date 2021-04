Tv-station lægger sig fladt ned: 'Ikke i orden'

Superligaen fik nyt tophold mandag, hvor Brøndby IF tabte med 0-1 i Herning, og det var anden gang i streg, at Brøndby-mandskabet tabte med 0-1 i Herning.

Guldkampen blev ikke specielt velspillet, men der var masser af intensitet, og så var der også lidt drama - både inden og efter opgøret.

Da 3+ indledte optakten til kampen mandag, var det med et billede af DM-trofæet, og der var sat et rødt mærke under Brøndby IF 2005 - altså senest klubben fra den københavnske Vestegn vandt mesterskabet.

Det blev tolket, som om FC Midtjylland drillede gæsterne med, hvornår de senest har vundet Superligaen. Men det viser sig nu, at det ikke er hele sandheden.

Foto: Jens Dresling

For godt nok stillede FC Midtjylland pokalen frem, men det var TV3 Sport, der satte streg under, hvornår Brøndby senest vandt mesterskabet.

Det erkender TV3 Sport, der også beklager.

- Denne markering af Brøndby-mesterskabet blev i TV3-studiet efterfølgende tolket som et drilleri fra Midtjyllands side i retning mod Brøndby.

- Det viste sig imidlertid senere mandag aften - desværre først efter både kamp og studieprogrammer - at det ikke var FC Midtjylland, der havde understreget Brøndbys seneste mesterskab med tape, men en af TV3 Sports egne produktionsfolk på kampen, står der på TV3 Sports hjemmeside i en artikel forfattet af redaktionschef Benjamin Munk Lund.

Han skriver også:

- TV3 Sport beklager den fejl - og det kommer vi også til at gøre i starten af aftenens superligaudsendelse.

- Det var en fin og sjov gimmick af FCM at byde Brøndby velkommen i Herning ved at stille DM-pokalen frem, og derfor tog vi det også op, som en del af vores optakt, da vi blev opmærksomme på det. Men det er selvfølgelig ikke i orden, at TV3 Sport ender med at være ansvarlige for at twiste gimmicken yderligere. Det bærer TV3 Sport ansvaret for, og det beklager vi.

FC Midtjylland er tilfreds med, at TV3 Sport forklarer, at Midtjylland ikke havde sat markeringen ved Brøndby.

- Der er ikke nogle sure miner herfra. Jeg tror bare, det var en fejl 40. Jeg kan se, at TV3 har skrevet, hvordan tingene udspiller sig.

- Det er en fin melding, de laver, siger Mads Hviid Jakobsen, der er presseansvarlig i FC Midtjylland, til Ekstra Bladet.

- Det var ikke os, der var afsender på budskabet. Det var vigtigt, at det blev klarlagt.

Han forklarer også, at pokalen ofte står fremme på kampdage.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz. Han har ingen kommentarer.

