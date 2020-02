Tv-tjeneste gik i sort: 'Kom nu ind i kampen'

På streamingtjenesten Dplay har det ikke været muligt at se store dele af søndagens Superliga-kamp mellem SønderjyskE og Hobro

Siden 1. januar har Discovery Networks Danmarks kanaler ikke været en del af kanalpakken hos Yousee.

Flere har derfor erhvervet sig streamingtjenesten Dplay for at kunne se Superligaen.

Men til forårets premiererunde har det ikke været muligt at se Eurosport 2 på Dplay, og mange Superliga-seere er derfor gået glip af store dele af søndagens tidlige kamp mellem SønderjyskE og Hobro.

Hvis Superliga-interesserede forsøgte, at se kampen gennem hjemmesiden eller appen var skærmen sort med beskeden 'Kan ikke afspille video - der skete noget uventet.'

Det har fået flere kunder op i det røde felt på Dplays Facebookside. I skrivende stund er der 93 kommentarer på et opslag, hvor Dplay skriver, at Superligaen er tilbage på deres streamingtjeneste.

Kurt Pedersen skriver: 'For helvede noget svindel. Da den første kamp skal vises efter kniven i ryggen på Yousee, virker lortet ikke! Der er vist nogen penge, der skal returneres til brugerne', efterfulgt af en sur emoji.

Lars Flinthøj skriver: 'Sikke noget bras. Det bliver et kort bekendtskab her.'

Mie Schnefeld skriver: 'Kom nu ind i kampen Dplay...'

Efter cirka 70 minutter var det igen muligt at se kampen både gennem appen og på hjemmesiden.

Superliga-kampen mellem SønderjyskE og Hobro har i store dele af opgøret ikke været mulig at se på Dplay. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Discovery Networks Danmark for bl.a. andet at høre, hvorfor det ikke var muligt at se Superliga på Dplay, om kunderne kan få deres penge tilbage, og hvordan Dplay står rustet til eksempelvis på torsdag, når der kan forventes en del flere seere til Europa League-braget mellem FCK og Celtic.

De er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

To aflysninger

Der skulle være spillet fem Superliga-kampe søndag, men der er blevet aflyst to kampe. AGF-Randers er blevet udsat grundet dårlig bane, mens FC Nordsjælland-Horsens heller ikke spilles. Det er på grund af blæst.

Du kan følge Silkeborg-AaB kl. 14 og OB-Brøndby kl. 18 live på ekstrabladet.dk.

OPDATERING: Dplay er igen gået i sort i dele af kampen mellem Silkeborg og AaB efter 24 minutters spil.

Hvis du heller ikke har set de fire mål fra SønderjyskEe-Hobro, fordi Dplay har været i sort, kan du se dem lige her:





