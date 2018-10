TV2 dropper ekspert - har intet at tilbyde

Kasper Lorentzen er færdig som fast fodboldekspert på TV 2 og TV 2 News, når hans aftale med tv-stationen udløber til årsskiftet.

Det bekræfter TV 2's sportschef Frederik Lauesen overfor Ekstra Bladet.

- Vi har været meget glade for samarbejdet med Kasper Lorentzen, men vi er nødt til at se på perspektiverne i forhold til vores fremtidige fodbold-dækning.

- Her er kendsgerningerne, at vi mistede EM 2020 (til Viasat og DR) og derfor ikke kommer til at dække den slutrunde, som vi normalt ville have gjort. Vi har først VM 2022. Derfor er det ikke rimeligt overfor Kasper, at han ikke har noget at lave. Jeg er sikker på, at Kasper nok skal finde noget i fremtiden, siger Frederik Lauesen til Ekstra Bladet.

TV 2 har aktuelt kun fodbold rettigheder til den hollandske Æresdivision, men den rettighed ophører til årsskiftet. Så står TV 2 - som verden ser ud lige nu - uden fodboldrettigheder frem til VM-slutrunden i 2024.

- Det har været en sjov udfordring og en fantastisk oplevelse at arbejde på TV 2. Specielt i de tilfælde, hvor du som ekspert skal 'kloge dig' på en begivenhed og fortælle den i løbet af halvandet minut, siger Kasper Lorentzen og tilføjer:

- Jeg ved ikke, hvad jeg nu skal lave. Men jeg vil tænke mig rigtig godt om, hvad fremtiden skal stå på og derfor bruge den nødvendige tid, før jeg træffer en beslutning, fastslår han.

Kasper Lorentzen stoppede sin aktive karriere i en alder af blot 29 år i foråret 2015 hos FC Nordsjælland. Det skete med baggrund i alt for mange skader, der betød, at han ikke længere kunne præstere på topniveau.

Kasper Lorentzen fik sit gennembrud i Brøndby. Siden optrådte han for Randers og FC Nordsjælland, inden han indstillede karrieren og blev fodboldekspert på TV 2. Den aftale udløber til årsskiftet, hvor den ikke bliver forlænget. Foto: Lars Poulsen.

TV 2 ansatte Kasper Lorentzen som fast fodboldekspert i efteråret 2016. Dengang var roserne store til den tidligere Brøndby-, Randers- og FCN-spiller:

- Kasper har - siden han var helt ung - spillet på allerhøjeste niveau i dansk fodbold, han kender fodboldmiljøet indgående og har et godt netværk. Han har spillet en række landskampe, han har som spiller vundet danmarksmesterskabet og pokalfinalen, og så har han også oplevet de hårde sider af topfodbold. Jeg er sikker på, at Kasper kommer til at klare sig godt på skærmen, sagde Allan Hvid, redaktionschef for TV 2 Sport.

TV 2 har - udover Kasper Lorentzen - tidligere haft Morten Bisgaard, Peter Sørensen og Martin Laursen som fodboldeksperter. Fra årsskiftet har tv-stationen kun Flemming Toft til at udfylde ekspertrollen. Den erfarne kommentator og ekspert var i en lang årrække fastansat på TV 2, men er i dag freelance med fast tilknytning til TV 2.

