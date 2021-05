TV3-chef utilfreds med navnesammenfald

For få dage siden meddelte Divisionsforeningen, at den har indgået en aftale med Onsidebetting om at blive ny bettingpartner for Superligaen, men ifølge rettighedshaveren til Superligaen, er den aftale nu droppet.

Ifølge Kim Mikkelsen, som er sportschef i NENT Group, er aftalen mellem Divisionsforeningen og bettingfirmaet Onsidebetting ikke længere gældende, siger han til Radio4.

- De (Divisionsforeningen, red.) har meddelt os, at Onsidebetting ikke bliver officiel bettingpartner, siger Kim Mikkelsen fra Nent Group, som ejer TV3, til sporten på Radio4.

NENT har de seneste 23 år produceret fodboldprogrammet Onside på TV3, som har Superligaen som omdrejningspunkt, og ifølge Kim Mikkelsen lukrerer Onsidebetting på det navn, som NENT har skabt.

- Onside er et velrenommeret brand, som vi kerer os meget om, og som har eksisteret og været med i udviklingen af dansk fodbold i 23 år.

- Vi kan ikke leve med, at der udviskes grænser omkring, hvad der er vores redaktionelle program, og hvad der er en sponsor for Superligaen. Når man vælger at kalde sit firma for Onsidebetting, så oplever vi, at man tapper ind i noget, som vi har bygget med dansk fodbold gennem mange år. Der er lidt parasitmarketing i det her, synes vi.

- Vi har stille og roligt gjort Divisionsforeningen opmærksom på, at vi synes, det er en dårlig idé. Og at hvis det var sådan, det fungerede, ville vi være nødt til at finde på et andet navn til vores fodboldprogram. Det kunne vi ikke se os selv i, siger Kim Mikkelsen. Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, har ikke meget at tilføje til sagen, men han understreger blot overfor Radio4, at der stadig er en aftale mellem Divisionsforeningen og bettingvirksomheden.

- Jeg har ingen kommentarer – udover vi har en aftale med Onsidebetting, siger Claus Thomsen.

Men som nævnt tidligere, så er det ikke den samme situation, Kim Mikkelsen oplever.

- Jeg ønsker ikke at gå ind i, hvad der er officielt og ikke officielt. Vi har fået at vide af Divisionsforeningen, at OnsideBetting ikke er officiel bettingpartner i Superligaen, og at de ikke kommer til at optræde rundt omkring vores udsendelser. Vi er selvfølgelig glade for, at Divisionsforeningen har taget den beslutning, siger sportschefen i Nent Group.

Det var i sidste uge, at Divisionsforeningen kunne præsentere bettingfirmaet som officiel bettingpartner for 3F Superligaen. Aftalen gælder fra sidste fredags kamp mellem OB og AaB og de kommende to sæsoner frem. I fredagens pressemeddelelse i forbindelse med aftaleindgåelsen udtalte Claus Thomsen:

- Vi ser rigtig meget frem til samarbejdet, der bliver til gavn for klubberne og 3F Superliga.

Onsidebetting er etableret i 2019, og ejes af virksomheden DK Gambling.