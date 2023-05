Tvang trøje af 16-årig fan: Nu er de fængslet

Retten i Aarhus har mandag idømt en 22-årig og en 24-årig mand fængsel for ulovlig tvang, efter at have tvunget en 16-årig dreng til at udlevere sin fodboldfantrøje efter en Superliga-kamp i Aarhus.

Den 24-årige blev idømt tre måneders ubetinget fængsel, mens den 22-årige blev idømt 60 dages fængsel – 20 af dem blev gjort betinget.

En 26-årig mand blev frifundet i samme sag.

Episoden fandt sted 17. september 2022 omkring kl. 19.30 efter en kamp på stadion i Aarhus, hvor AGF mødte AaB. Her blev den 16-årige og hans venner omringet af en gruppe unge mænd, mens de gik på Frederiks Allé.



Den 16-årige blev tvunget til at udlevere sin AaB-trøje, og da en af hans venner ville filme episoden med sin mobil, slog den 24-årige mobilen ud af hånden på ham og tvang til at slette den video, han havde nået at optage.



Kort efter hændelsen blev Østjyllands Politi bekendte med en video på nettet, der viste nogle AGF-fans gå rundt med en AaB-trøje i hånden.

Det fik politiet til at undersøge sagen nærmere og kontakte den 16-årige, og efterforskningen ledte senere frem til sigtelser af i alt seks mænd, heriblandt den 22-årige, der blev anholdt to dage efter episoden i Aarhus.

De andre blev anholdt nogle uger efter.

Kort efter anholdelsen reagerede AGF på episoden.

- I det øjeblik vi bliver bekendt med personens identitet, kan vi oplyse, at vi agter at udstede en længere karantæne til Ceres Park, skrev klubben på sin Twitter-profil.

I august truede Brøndby-fans en FCK-fan til at trøjen af.

