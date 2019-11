Tvivlsomt straffe afgjorde chance-orgie

Et tvivlsomt straffespark afgjorde et sandt chance-orgie i Farum, da AGF brød FC Nordsjællands ubesejrede stime på kunstgræsset i Farum og tog en sejr på 1-0

FARUM (Ekstra Bladet): Det var to sultenlystne mandskaber fra første fløjt, og det kunne mærkes i kampens indledning, hvor begge hold blæste til angreb.

Problemet var bare, at hverken FC Nordsjælland eller AGF havde husket at lade geværet og skød i stedet forgæves i kampens første tyve minutter.

Tættest på at indstille sigtekornet rigtigt var brandvarme Mikkel Damsgaard, der var tæt på at ramme plet direkte på frispark, men den unge talentfulde angriber måtte se sit forsøg snige sig forbi det ene målhjørne.

Heller ikke Patrick Mortensen formåede at ramme skiven i midten efter en halv time, da han pludselig stod helt fri inde i hjemmeholdets felt. Men på underlig vis misbrugte angriberen den store chance og headede bolden et godt stykke ved siden af mål.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Bundu havde en kæmpe chance efter en flot solo-tur. Foto: Lars Poulsen

Derfor lyste måltavlen i Farum stadig et stort, fedt nul, da de to mandskaber gik til pause, selv om Isaac Atanga to gange kom frem til store chancer, men heller ikke den lynhurtige FCN-angriber var en skarpskytte denne søndag.

Efter pausen fortsatte de to mandskaber med at vise manglende skarphed foran mål. Især Isaac Atanga skyldte efterhånden et mål eller to, men det var som om, at målet var forhekset.

Ind ville bolden bare ikke, og heller ikke Bror Blume eller Casper Højer kunne få hul på bylden for gæsterne trods to kæmpe chancer for at bringe sig på sejrskurs.

Med ti minutter igen kom forløsningen så for AGF. Gæsterne blev tildelt et lidt tvivlsomt straffespark på kanten af feltet, og Patrick Mortensen svigtede ikke fra pletten.

1-0 til AGF som dermed endelig fik hul på bylden efter 80 minutter, hvor målet havde været som forhekset i Farum.

Mere skete der ikke i opgøret, og dermed kom AGF tilbage på rette kurs efter tre nederlag i træk i Superligaen.

FC Nordsjælland måtte til gengæld indse, at deres stime som ubesejret i denne sæson på kunstgræsset i Farum blev brudt.

Se også: Comeback midt i sorgen: - Fylder mig med varme

Se også: Randers fandt sejrssporet igen

Bundopgør afgjort i overtiden