Tysk trænerfavorit åben for Brøndby

Måske du kender ham som manden, der sikrede Jonas Lössl, Mathias 'Zanka' Jørgensen og resten af Huddersfield-mandskabet oprykning til Premier League i sommeren 2017.

Eller som træneren, der i 18 forsøg ikke vandt en eneste kamp med Schalke 04 i 2020.

Pressemøde fra Brøndby: Niels Frederiksen og Carsten V. Jensen udtaler sig om fyringen

Nu står 51-årige David Wagner imidlertid uden job, og han er ifølge Unibet favorit til Brøndbys ledige trænersæde.

Der har dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke været kontakt mellem Brøndby og David Wagner - endnu.

Men den tyske træner er absolut ikke afvisende for at blive ny Brøndby-træner. Det meddeler David Wagners agentbureau, Project b, til Ekstra Bladet.

Wagner finder Brøndby interessant på grund af klubbens historik og størrelse i dansk fodbold, og derfor er han åben for at tage en snak med Carsten V. Jensen, hvis han altså er på hans liste over mulige trænerkandidater.

Wagner nåede at stå i spidsen for Schalke 04 i lidt over et år. Foto: Ritzau Scanpix

Det ville potentielt kunne blive lidt af et scoop for de blågule at hente en træner med Premier League- og Bundesliga-erfaring.

Foruden at rykke Huddersfield op i Englands bedste række, formåede han sensationelt at overleve med holdet i den følgende sæson.

David Wagner topper suverænt Unibets liste over favoritter til Brøndby-trænerjobbet. Listen tæller også navne som Kasper Hjulmand, norske Kjetil Knutsen, Kent Nielsen, Ole Gunnar Solskjær, Daniel Agger, David Nielsen og Michael Laudrup.

David Wagner startede sin trænerkarriere i Borussia Dortmund, hvor han fra 2011 til 2015 stod i spidsen for storklubbens andethold, hvorefter han rykkede til Huddersfield med stor succes undervejs.

Efter fire år i det engelske vendte han hjem til Tyskland. Her fik han ansvaret for at styre Schalke 04 ud af deres gigantiske krise. Det lykkedes langt fra, og det kulminerede på den grimme måde med et 0-8-nederlag til Bayern München, hvilket kostede ham jobbet.

Wagner har været jobløs siden marts. Hans seneste job var i schweiziske Young Boys.