Udebanefans må tage på stadion i Superligaen fra 1. august

Siden coronapandemiens udbrud har det kun været hjemmeholdene, der har kunnet få opbakning fra lægterne, i de perioder hvor fans har haft tilladelse til at være på stadion. Men det ændrer sig snart.

Fra 1. august må der nemlig også være fans af udeholdet til stede under kampene i de bedste danske rækker.

Det bekræfter Divisionsforeningen over for netmediet bold.dk.

2021/22-sæsonen i Superligaen starter op 16. juli, og i 1. division ruller bolden fra 23. juli. Alligevel er det altså først fra 1. august, at fans må rejse med deres yndlingshold til udekampe.

- Vi har taget den beslutning, fordi stadion lige nu er indrettet og sektioneret på en bestemt måde. Hele operationen er lagt op, som den er, siger direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen til bold.dk.

Derfor giver det ikke mening, at lave nye omfattende planer for to spillerunder, når der stadig er en myndighedsvurdering, der siger, at der skal være afstand mellem tilskuerne, påpeger han.

- Så det bliver sådan her frem til 1. august. Herefter bliver der mulighed for udebanefans. Så flugter det med at have konsistens hele vejen gennem, siger Claus Thomsen.

1. august er også dagen, hvor de danske fodboldklubber igen kan åbne op for fyldte tribuner.

I april blev det efter flere måneder med noget nær tomme tribuner muligt at lukke tilskuere ind til kampe under den såkaldte superligaordning.