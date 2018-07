Udenlandsk medie: Brøndby tæt på Nørgaard-erstatning

Da Brøndby tidligere på måneden sagde farvel til Christian Nørgaard, efterlod det et stort hul på den defensive midtbane i Superliga-klubben.

Det er et problem, som formentlig har fået klubbens sportsdirektør, Troels Bech, til at arbejde intensivt på at finde en erstatning for Christian Nørgaard, der havde udviklet sig til at være en af klubbens vigtigste spillere i løbet af de seneste sæsoner.

Brøndby råder samtidig ikke over en spiller, der naturligt kan erstatte Christian Nørgaard. I den første kamp efter salget af midtbanespilleren til Fiorentina, fik Hjörtur Hermannsson chancen fra start mod Vejle, men allerede i pausen blev islændingen pillet ud og erstattet på den defensive midtbane af Lasse Vigen.

Det lader dog til, at Alexander Zorniger inden længe kan glæde sig over at have en naturlig - og moden - 6'er i truppen igen.

Ifølge det kroatiske medie, Dalmatinski portal, skifter den kroatiske midtbanespiller, Josip Radosevic til Brøndby inden længe, selvom detaljerne i aftalen endnu ikke er helt på plads.

Som en konsekvens af det formodede skifte har Hajduk Split angiveligt valgt at tage Josip Radosevic ud af truppen til aftenens Europa League-kvalifikationsopgør mod Slavia Sofia fra Bulgarien.

Brøndby mødte i sidste sæson Hajduk Split i Europa League-kvalifikationen, og her spillede Josip Radosevic kampen på Brøndby Stadion, mens han ikke var med i returopgøret i Kroatien. Det var i de samme kampe, at Brøndby også mødte Ante Erceg, som klubben senere har købt.

Prisen for den defensive midtbanespiller er angiveligt en million euro svarende til 7,5 millioner kroner.

24-årige Josip Radosevic er noteret for én landskamp for Kroatien, og han har tidligere spillet hos klubber som Napoli og RB Salzburg, inden han sidste sommer vendte tilbage til Hajduk Split, hvor han spillede i sine ungdomsår.

