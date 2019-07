Udfasning i gang: - Overrasket over kort snor

Stig Tøfting vurderer de interessante temaer i Superligaen-runden og er overrasket over, at bænkningen af Jakob Poulsen kommer lige nu

Nul minutter mod Esbjerg og 18 minutter søndag mod FC Nordsjælland.

FC Midtjylland-anfører Jakob Poulsen havde inden sæsonen spillet 183 af 189 Superliga-kampe - heraf de 177 fra start - siden han kom hjem fra Monaco i vinteren 2014.

Nu er den 36-årige midtbanespiller røget på bænken og har udtalt, at han er både overrasket, skuffet og frustreret over situationen.

- Der foregår vel det, man kalder en udfasning. Man har valgt noget andet, siger Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting til Ekstra Bladet.

- Som udenforstående havde jeg regnet med, at lunten var lidt længere, end den har vist sig at være.

- Nu scorer Okosun så sejrsmålet, og Jakob kommer ind og får minutter, så helt så slemt som efter første kamp er det jo ikke.

Han hæfter sig ved, at Jakob Poulsen de seneste tre gange har forlænget med en enkelt sæson, og det viser, at begge parter godt har vist, at der kunne komme et fald i niveauet.

Alligevel havde Tøfting ikke set udfasningen komme allerede nu.

- Jeg er overrasket over, at snoren var kort, og så er det overraskende, at det sker lige fra sæsonstart.

- Jeg havde regnet med, at han ville starte, og hvis det så ikke gik så godt, så havde man en forklaring og kunne sige, 'vi er nødt til at prøve noget andet'.

Jakob Poulsen var en sjælden indskifter mod FCN. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Jakob Poulsen klapper ud til FCM-fansene ved en tidligere lejlighed. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Tøfting peger på, at Jakob Poulsens forår ikke var helt godt, men at det at bænke ham alligevel er en stor ting, fordi det er en anfører, der har taget alle hjørnespark, frispark og straffespark.

- Men det er træneren, der sætter holdet, og det har Jakob også sagt, at han har respekt for. De har to kampe og seks point, og så er det svært at kritisere, siger Tøfting.

Han mener, at både Jakob Poulsen og FC Midtjylland har tacklet vragningen helt fint.

Men han er jo frustreret, overrasket og enormt skuffet. Det virker ikke til, at de har forberedt ham på det?

- Når de kun forlænger med et år ad gangen, så siger de jo, at alt ikke varer evigt, og han kan vel også kigge på sin egen dåbsattest.

- Klubben har flere gange lagt op til, at det ville ske, men Jakob har så hele tiden modbevist det, så der ikke var mulighed for at køre en ny ind på hans position, siger Tøfting.

Syv mål og syv assist i sidste sæson og otte mål og 14 assist i forrige sæson vidner da også om kvalitet fra midtbanespilleren.

Tøfting mener også, at Jakob Poulsen er god nok til at spille, selvom der er mere rugbrød i Okosun. Fravalget af Poulsen er også med henblik på Europa.

- Jeg kan ikke forestille mig, at han spiller her heller, for det er netop i Europa, at FC Midtjylland vil forbedre sig, siger Tøfting.

Han peger på, at FCM og Poulsen sagtens kan gøre brug af hinanden i den kommende tid.

- Slår han op i banen og ikke gider til træning, så går det hurtigere ned, end man lige regner med, men jeg tænker ikke, at Jakob er sådan som spiller eller person.

- Han har et fint indhop søndag, og jeg synes ikke, at man kan pege fingre af hans håndtering. Han har været meget professionel, siger Tøfting.

Tøfting forventer ikke klubskifte fra Jakob Poulsen denne sommer. Foto: Olivia Loftlund

Jakob Poulsen fortalte efter søndagens kamp også, at han ikke spiller fodbold for at se de andre lave det sjove, og det godt kan få ham til at tænke over, om det er i FC Midtjylland, han skal spille, men Tøfting regner ikke med et klubskifte.

- Han siger jo også, at han ikke er nået hertil endnu, og jeg tror heller ikke, at han når dertil i dette transfervindue, som slutter om en måned.

- Til vinter kan det godt være, at der er en klub i nød, der tænker 'ham tager vi'.

- Men han er altså stadig anfører i FCM. Vi ser, at han kommer ind og får bindet fra Sviatchenko, så han har stadig en vis position.

- Og spiller han næste gang mod AGF, så forstummer snakken jo også. Han føler sig helt sikkert elsket i klubben, men lige i øjeblikket har han noget at slås med omkring trænerens ønsker, siger Tøfting.

Jakob Poulsen har tidligere spillet i Esbjerg, AGF, Heerenveen og Monaco og fyldte 36 år tidligere i juli.

Emil Riis havde hånden på, før han scorede mod Brøndby, men ifølge Stig Tøfting kan man ikke tale om 'usportsligt'. Foto: Bo Amstrum/Ritzau Scanpix

Fuldskab, hånd på og sikker nedrykker

Emil Riis slår til bolden med hånden og scorer mod Brøndby - var det med vilje, eller hvad vurderer du?

- Jeg tænker, at det var udmærket udtalt af ham efterfølgende, for hvis han havde sagt, at det var med vilje, så kunne han nok se frem til karantæne, som vi kender vores disciplinærudvalg.

- VAR er i min verden velkomment, når det er så tydeligt, som det her. Der er ikke nogen, der synes, at det er ok, og så kan man diskutere, om det var med vilje eller ej. Det kan godt være, at det ikke var hensigten, men han slår altså til bolden med hånden.

- Der er så meget, der er usportsligt. Hvis bolden ryger til indkast, og man går efter den, så er det jo også usportsligt. Men derfor skulle der da være fløjtet alligevel.

Silkeborg dummede sig mod Horsens. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Silkeborg har tabt 0-3 og 0-3 i de to første kampe, er det allerede en nedrykker, vi har her?

- Det virker lidt grimt. Man kan altid tabe i Brøndby, men når de taber 0-3 til Horsens, der blev skilt ad mod FC Nordsjælland, så virker det umiddelbart til, at de får en af nedrykningspladserne. De har ikke noget at tage fra med.

Wessam Abou Ali blev spottet i byen aftenen før kamp - var det rigtigt at smide ud af truppen?

- Selvfølgelig var det det. AaB har håndteret det fuldstændig korrekt. Man kan ikke leve med professionelle spillere, der render i byen dagen før kamp.

Wessam Abou Ali måtte stå uden for truppen mod SønderjyskE. Foto: Bo Amstrum/Ritzau Scanpix

- Det var ikke et problem, da jeg spillede. Vi kunne godt vente til, at vi havde spillet. Jeg har aldrig været udsat for, at holdkammerater gik i byen dagen før en kamp, og jeg har heller ikke selv gjort det.

- Men i sæsonen 95/96 i AGF, hvor vi vandt pokalen og var med i toppen i ligaen, der var vi fulde hver eneste søndag. Der var vinderøl på bordet, og sådan var det, siger Tøfting.

