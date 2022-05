Udnytter FCK-gummiben: Guldkampen pivåben!

Med to trylleslag på tre minutter søndag aften var FC Midtjylland pludselig HELT tilbage i guldduellen!

Først da Mathias Greve udlignede FCK’s føring i tillægstiden langt, langt væk på den københavnske Vestegn, og siden da Edward Chilufya efter bare to minutter bragte ulvene foran i Nordjylland.

Guldkampen var ikke vendt på hovedet, men FCM er nu helt oppe i hælene på FCK. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Sådan går tingene så stærkt i fodbold, og der er lagt op til et vanvittigt drama om guldet i de resterende tre Superliga-runder.

FC Midtjylland er stadig et point efter FCK, men midtjyderne virker langt mere stabile og effektive end de københavnske konkurrenter.

AaB var så flinke at hjælpe til med deres gennemhullede defensiv, og Chilufyas åbningsmål var en ren foræring fra ellers tilbagevendte Mathias Ross, der smed bolden lige i fødderne på Anders Dreyer i eget felt. Via Gustav Isaksen havnede bolden for fødderne af Chili. Stærk åbning af FCM.

Chili gav FCM en stærk start i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Knap ti minutter senere gik det stærkt igen, da Nikolas Dyhr satte i løb i venstre. Anders Dreyer prikkede bolden videre til den anden wingback, Joel Andersson, der var sikker foran Jacob Rinne.

Så kunne de trøjeløse FCM-fans gjalde: ’Her regerer ulvene fra Midtjylland!’

De er ikke forkert. Sidst AaB scorede mod FCM hjemme i Aalborg var i juli 2018, da Jannick Pohl fandt vej til netmaskerne …

Så trak midtjyderne sig ellers langt tilbage på banen og overlod al initiativ til AaB. Det klædte ikke guldbejlerne.

Undskyldningen for, at det ikke var sambabold, som FCM bød ind med, kan findes på bænken. Her sad Evander, Vagner Love, Charles, Junior Brumado og Juninho. Fem bænkede brassere.

Der manglede kun rekordindkøbet Marrony, der stadig ikke er god nok til truppen, før Danmarks mest sørgmodige sambarytmer kunne høres helt ned i Jomfru Ane Gade …

FC Midtjyllands brasserbænk i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Alligevel var det ikke alverden, AaB spillede sig frem til. Den største chance tilfaldt Mathias Ross, der første og eneste gang i første halvleg ramte læderet rigtigt og tordnede bolden på stolpen fra 30 meter.

David Ousted var også ved at komme på glatis, da han snublede, bedst som en tilbagelægning var spillet i hans retning. Fodboldpensionisten fik i bedste Benny Hill-stil reddet skindet.

Det er meget symptomatisk for Ousteds uventede forårscomeback. Flere fine aktioner og redninger, og BUM, så opstår der en fejl. Denne viste sig mere komisk end dyr.

I denne situation havde David Ousted øjnene på bolden. Det kneb gevaldigt ved andre lejligheder. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det gjorde den næste bommert i Ousteds portefølje ikke.

For med godt 20 minutter igen fik Iver Fossum lov til at score direkte på hjørnespark.

Bevares, der var kamp om bolden på stregen, men der blev ikke begået ulovligheder mod FCM-keeperen, der ikke var i nærheden af at komme på bolden.

Så blev Jannik Pohl også slettet fra det historiekapitel ...

Afslutningen på den jyske nyklassiker blev direkte ondskabsfuld, og Mads Døhr Thychosen måtte køres fra banen på en båre, da ikke færre end tre AaB'ere forsøgte at flæske FCM-spilleren. Det lykkedes, og stemningen slog gnister i den ti minutter lange tillægstid.

Men tættere på kom AaB ikke, og derfor skal sigtekornet indstilles på at sikre europæisk bold. Bronzemedaljerne må være sejlet til Søhøjlandet.

FC Midtjylland... Her gælder kun guldet!

