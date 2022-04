Udskældt Grabara stikker til AaB'er

Kamil Grabara er nok ikke den mest populære mand i Aalborg, efter at FC København-keeperen i de seneste to kampe mod AaB har været involveret i et par bataljer.

Senest endte han i en diskussion med nordjydernes målmand, Jacob Rinne.

I weekendens sejr over AaB gjorde Kamil Grabara sig således bemærket ved at juble foran de nordjyske fans. Det var Jacob Rinne ikke helt tilfreds med, og efter slutfløjt løb den svenske målmand en hel banelængde for at tage fat i målmandskollegaen.

Men det var ikke den rigtige måde at gøre tingene på, siger FC København-keeperen til bold.dk.

- Det er ikke måden at snakke med nogen på. Bare tag den i tunnellen, og så sig, hvad du har problemer med. Du skal ikke gøre det på banen foran alle, især når du så hiver nogen i trøjen.

- Så selvfølgelig ville jeg ikke snakke ham. Jeg sagde bare, at jeg ikke gad snakke med ham, og så gik jeg min vej. Det er historien, fortæller Kamil Grabara.

Han fortæller endvidere i interviewet med bold.dk, at han ikke er stolt over de episoder, han har været involveret i i Aalborg.

FC København-keeperen gjorde sig således også bemærket i efteråret i en kamp mod nordjyderne, hvor han sparkede en bold ud mod tilskuerne.

Kamil Grabara og FC København har vundet deres seks første kampe i Superligaen i 2022.