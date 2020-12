Udskældt system: Nu forklarer bossen sig

- Der er for mange situationer, hvor det har taget for lang tid, men det har ofte skyldtes problemer at teknisk karakter, siger dommerchef Michael Johansen, der godkender VAR's start i Superligaen

Tempoet i VAR-vognen skal op.

Det er budskabet fra dommerchef Michael Johansen efter den første halvsæson med det nye system.

Johansen er formand for DBU's dommerudvalg og står i spidsen for indførelsen af VAR i dansk fodbold.

Han godkender VAR's første måneder i Superligaen. Det er i store træk gået, som forventet.

Der har været de forbiere, man både havde forudset og frygtet, men også en lang række interventioner, hvor VAR har reddet dommeren fra at begå kampafgørende fejl.

- Det, vi havde forudset, er det, vi har oplevet. Vi havde en forventning om, at vi ville komme til at begå fejl, selvom vi selvfølgelig helst havde været dem foruden.

- Men vi har heldigvis også haft mange korrekte VAR-interventioner, der tidligere ville have trukket grimme overskrifter i medierne.

- De kampafgørende kendelser, der er blevet lavet om, er med til at flytte på tingene i tabellen og skabe mere retfærdighed, som alle ønsker, siger Michael Johansen til Ekstra Bladet.

Michael Johansen nåede 12 sæsoner og 191 kampe som Superliga-dommer. I dag står han i spidsen for VAR-projektet i dansk fodbold. Foto: Jens Dresling

Internationale undersøgelser viser, at der i gennemsnit begås en klar og åbenlys dommerfejl cirka i hver tredje kamp, og det er dem, som VAR er sat i verden for at fange.

Nogle - og nok også lidt for mange - er gået under VAR-radaren i de første måneder, men ifølge Michael Johansen bliver VAR-dommerne i Superligaen bedre og bedre.

Ambitionen er ganske hurtigt at nedbringe de klare og åbenlyse fejl, som VAR ikke fanger, til kun en håndfuld per sæson.

Et andet klart mål er, at VAR skal tage langt kortere tid.

Der har i efteråret været flere situationer, hvor spillere, trænere, tilskuere og tv-seere har ventet i adskillige minutter på, at man i VAR-vognen er nået frem til en afgørelse.

- Der er for mange situationer, hvor det har taget for lang tid, men det har ofte skyldtes problemer at teknisk karakter.

- Det er ikke, fordi dommerne har siddet tre, fire eller fem minutter og vurderet en situation. Langt det meste tid er gået med at finde de rigtige billeder og de rigtige vinkler til VAR-dommerne.

- Så jeg er ikke så bekymret i den retning. Jeg er sikker på, at vi, når vi har et års erfaring mere, slet ikke vil opleve de samme tider i forbindelse med VAR-situationer, siger Michael Johansen.

Han fortæller, at dommerne i Superligaen oplever opbakning, selvom der også findes en sund skepsis, og at der i ny og næ falder en kritisk kommentar fra en spiller eller træner.

De danske dommere skal også lige vænne sig til VAR. Her får Morten Krogh hjælp af tv-billeder. Foto: Lars Poulsen

- Men jeg kan godt være ærgerligt over, at retorikken fra Premier League af nogle er blevet overført til det danske VAR-projekt.

- Det, der kendetegner VAR i Premier League, er slet ikke det, vi oplever i Superligaen. Når jeg er på stadion, oplever jeg for eksempel ikke, at VAR ødelægger den spontane jubel og indlevelse ved scoringer, siger Michael Johansen.

De danske topdommere har i denne sæson været på overarbejde i forbindelse med indførelsen af VAR, og det kommer til at fortsætte resten af sæsonen.

Både i forbindelse med fredags- og mandagskampen i Superligaen vil der være en ekstra VAR-vogn på stadion udelukkende med det formål at give dommerne værdifuld 'VAR-kamptræning'.

Hvordan har VAR-kendelserne påvirket din klubs sæson? Det kan du se i denne artikel.

Nu bliver hun hånet

Billedet Ståle bare MÅTTE have

AaB spillede på to heste i trænerjagten

Kedelig VAR-rekord: Det er problematisk!