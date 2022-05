Uenig med chefen: - Selvfølgelig er vi mestre

Udebaneafsnittet på Cepheus Park i Randers blev omdannet til en fest, hvor det meste var tilladt.

Efter FCK's 2-0-sejr over Randers er det kun matematikken, der er i vejen for et nyt mesterskab. Der skal være tale om et gigantisk mirakel fra FC Midtjyllands side, hvis ikke det lykkes.

Det vidste de medrejsende fans også godt. I en time efter slutfløjt sang de og dansede med spillerne, og sidstnævnte medgiver, at mesterskabet allerede er så godt som i hus.

- Der skal gå rigtig, rigtig, rigtig meget galt, hvis det skal glippe, og det tror jeg sgu ikke, det gør. Det må jeg være ærlig at sige, fortalte en kæk Rasmus Falk efter opgøret.

- Det var en fantastisk præstation. Alle ved, hvor stort presset er på os i FCK, så at vi kan sætte to kampe sammen, som de her, er bare imponerende. Jeg er meget stolt.

FCK mangler bare en kamp - på hjemmebane mod AaB - og har en langt bedre målscore end de nærmeste guldkombatanter fra Herning, der møder Silkeborg mandag.

Artiklen fortsætter under billedet..

Lerager og Falk omfavner hinanden på banen. Foto: Jens Dresling

Og Lukas Lerager er helt enig med sin holdkammerat.

- Ja, I må godt ønske os tillykke. Det er vel hjemme nu. Selvfølgelig er vi mestre, sagde Lukas Lerager og tilføjede, at næsten alt skulle gå galt, hvis mesterskabet alligevel ikke bliver til virkelighed.

Den eneste, der var mere påpasselig, var chefen.

Jess Thorup tør endnu ikke fejre et mesterskab.

- Så længe det ikke er 100 procent i hus, så kommer jeg ikke til at sige, at vi er dansk mester. Vi har taget et kæmpe skridt i dag (søndag, red.), og det skal vi nyde og fejre, og så kan der jo ske noget i morgen (mandag, red.).

Alt andet end en sejr til FC Midtjylland mod Silkeborg vil sende mesterskabet endegyldigt til København.

Presset er stort. Muligheden er mikroskopisk lille.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har netop lanceret en podcast om det skandaleombruste VM 2022 i Qatar. Du kan høre de to første afsnit nedenfor