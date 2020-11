Uforløst topbrag: Dommer stjal fokus

To gule kort for film, en række kendelser på vippen og et billigt straffespark blev overskrifterne, da Sønderjyske og AGF delte i topbrag

Ét valg giver sig selv: Ham skal du have i slutspurten

Sønderjyske bliver siddende på toppen af Superligaen efter mandagens topbrag mod AGF, der endte underligt uforløst efter en ellers dramatisk første halvleg, hvor dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt kom på overarbejde.

Konstant var der situationer, manden i grønt skulle forholde sig til. Ja, det er dommernes arbejde, men sjældent har der været så mange situationer, Burchardt skulle tage stilling til, på 45 minutter.

VAR virkede ikke umiddelbart til at blive taget med som partner i flere af situationerne, så dommerteamet må have været sikker i sin sag.

Det var nu ellers ikke alle kendelser, der så helt korrekte ud fra de billige pressepladser.

Allerede efter ti minutter fik Haji Wright gult kort for film efter en friløber, hvor amerikaneren blev hentet af Benjamin Hvidt i sidste sekund og blev væltet i feltet af AGF’erens arm.

Det virkede nærmere som et straffe end skuespil, men i sådan en 50/50-situation er VAR ikke meget bevendt, da det er svært at bevise, at dommerens skøn var en klar fejltagelse.

Haji Wright i græsset. Amerikaneren var igen i fokus. Foto: Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Gæsterne satte sig herefter på opgøret, og efter en god halv time bragte Bror Blume AGF i front, da en clearing røg ud for fødderne af midtbanespilleren lige uden for feltet. Blumes halvsløve afslutning snød Lawrence Thomas, der lod bolden slippe ind ved fjerneste stolpe. Ikke tilfredsstillende af australieren.

Efter 36 minutter lykkedes det for Haji Wright at få tilkæmpet sig et straffespark, da han satte en tung Sebastian Hausner i feltet med en skudfinte. Hausner lod sit støtteben ramme amerikaneren, der faldt til jorden, men forsøgte at spille videre. Han skulle ikke risikere et gult mere.

Det var dog ikke nødvendigt, for Burchardt havde blæst i fløjten. Ikke jordens største straffespark, og aarhusianske konspirationsteoretikere kunne vel finde på at skrige ordet ’kompensationsstraffe’ mod himlen.

Særligt fordi, det lignede, at forseelsen blev begået uden for feltet, men det var svært at se fra de før omtalte pressepladser.

Det kan godt være, denne journalist ikke har dommerkort, men hvorfor VAR ikke blev taget i brug her – det er en gåde.

Anders K. Jacobsen eksekverede sikkert fra pletten og blev noteret for sit femte sæsonmål. Og Haji Wright for sin første assist.

Anders K. Jacobsen var sikkerheden selv. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Selvfølgelig ikke en frivillig assist fra den noget egocentrerede angriber, der sjældent har blik for sine medspillere på grønsværen… Heller ikke i kampens første minut, da han selv gik mod mål i stedet for at spille AK 47 fri foran kassen.

Haji Wright gør til gengæld meget godt for sit hold. Hold nu op, hvor gør hurtigløberen ondt på sin oppassere med sin fart og styrke.

Med to minutter til pause fik Sønderjyske-angriberen igen-igen en friløber, men Hausner kom tilbage og ramte bolden på det helt korrekte tidspunkt, selv om hjemmeholdet appellerede for, at der var en nødbremse. Det var det ikke.

Sørme om ikke også Anders K. Jacobsen fik et gult kort for film i første halvlegs døende sekunder, da han let faldt til jorden i feltet efter et par fikse berøringer. Der var ikke straffe, så det gule kunne forsvares.

Anden halvleg levede slet ikke op til den første i intensitet og drama. Faktisk var det ikke til at se, at mandskaberne duellerede om førstepladsen i Superligaen.

Den bliver sønderjyderne altså på efter en professionel indsats, hvor man dygtigt lukkede ned for AGF's offensiv, men modsat ikke selv fik skabt det store i anden akt, før Marc Dal Hende headede over mål fra kort afstand i dommerens tillægstid.

Læs meget mere om Superligaen herunder.

Superligaen Indefra: FCK's trænerteam hyres hos William Kvists agent

Tallene der afslører Vejles succes OG holdbarhed

Burde koste en dumflad!

Glen topper i drama