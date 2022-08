Uforløst viborgensisk chancehav

De kan fortsætte med at drømme i Farum, hvor FC Nordsjælland med en 1-0 sejr over gæsterne fra Viborg fortsat er ubesejrede i denne sæson.

Det norske stortalent Andreas Schjelderup viste i glimt prøver på sit store talent, og han kronede da også en flot indsats med et flot mål efter et nordsjællandsk hjørnespark.

Viborg var ellers ikke uden chancer i lørdagens opgør, hvor de især i første halvleg misbrugte flere store chancer.

Fra bænken kunne Viborg-træner Jacob Friis se sine offensive esser brænde det ene store tilbud efter det andet, og det må unægteligt give panderynker for et ellers stærkt spillende Viborg-mandskab, at få ekstra kampe kan svække effektiviteten hos angriberne så kraftigt.

Jay-Roy Grot brændte flere store tilbud mod FCN. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Frontangriberen Jay-Roy Grot var denne eftermiddags store synder, hvor han af tre omgange misbrugte kæmper chancer.

I 11. minut fandt Justin Lonwijk den store angriber helt fri ved bageste stolpe, og hollænderen skulle bare sætte en fod på den hårde pasning. Foden fik han på, men bolden røg forbi mål.

Senere i første halvleg skulle Grot bare udplacere FCN-målmand, Andreas Hansen, men han overtænkte friløberen og sendte kuglen over målet.

Lige ved og næsten var det også i kampens sidste minut, hvor Grot fik en formidabel chance for at sparke bolden ind - men noget kluntet fik han skovlet bolden forbi målet.

Den 24-årige hollænder er derfor stadig uden mål i årets Superliga, men han var ikke den eneste store Viborg-synder i lørdag eftermiddags Superliga-kamp.

Viborg skød med løst krudt mod FCN. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Justin Lonwijk fik blokeret en afslutning tæt under mål mens Jakob Bonde gjorde Grot kunsten efter og brændte helt fri foran mål.

Det har ellers ikke skortet på mål fra de grønblusede i indledningen på sæsonen, men lørdag eftermiddag ville bolden ikke ind, og Viborg må stille spørgsmålstegn ved, om Jay-Roy Grot er manden, der skal satses på i front.

Justin Lonwijk må se sin afslutning blive blokeret. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Salg på vej?

Det norske stortalent Andreas Schjelderup scorede kampens enlige mål og drev flere gange gæk med de viborggensiske spillere på midtbanen.

Han er utvivlsomt det næste store salg fra den nordsjællandske talentfabrik, og spørgsmålet er, om han er at finde på Right To Dream Park, når transfervinduet lukker i slutningen af august.

Det 18-årige stortalent er tidligere blevet spået til at blive det dyreste salg i FCN-historien, og spørgsmålet er, om det salg kommer indenfor den næste måneds tid.

Med sit tredje mål i fire kampe, så har han puttet sit navn i bowlen for det næste store Superliga-salg.

En glad Schjelderup fejrer kampens enlige scoring. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

De bliver ikke mestre

De unge Nordsjælland-drenge kan juble over en fremragende start på sæsonen, men med indsatsen i kampen mod Viborg skal man nok ikke sætte næsen op efter endnu et overraskende nordsjællandsk mesterskab.

Dertil er kvaliteten for svingende.

De kan aflevere, drible og kæmpe men de defensive kvaliteter hos tigrene lader meget tilbage at ønske, efter en kamp hvor de i højere grad kan takke Viborg-angribernes ineffektivitet for, at det blev til fjerde sejr i træk, end de kan takke deres egne defensive kvaliteter.

