Uhre reddede Brøndby

Brøndby balancerede på randen af endnu et nederlag oven på en svag første halvleg.

Men så var Brøndby som forvandlet og vendte 0-1 til 2-1 sejr. Mikael Uhre blev Brøndby-helten med de to scoringer efter pausen.

Det holdt hårdt for de 18.154 tilskuere på Brøndby Stadion, der var vidner til to vidt forskellige halvlege

Med sæsonens blot anden sejr kravlede lidt opad i tabellen, mens AaB efter syv kampe uden nederlag tabte for første gang i mere end to måneder.

Med sejren fik Brøndby lidt selvtillid forud for torsdagens store udfordring, når Lyon venter i Europa League.

Men der er stadig mange dumme og uprovokerede fejl hos hjemmeholdet, der i perioder smed mange nemme bolde i situationer, hvor presset ikke var særlig stort.

Brøndby kunne juble efter pausen, da 0-1 blev vendt til 2-1 sejr over AaB. Foto: Lars Poulsen.

Mere pres på

Niels Frederiksen tog konsekvensen efter den svage første halvleg. Han byttede Morten Frendrup ud med Mathias Greve i forsøget på at lægge mere pres på AaB-defensiven.

Brøndby fik udbytte af den aggressive start kort efter pausen, da AaB blev fanget i ubalance.

Anis Ben Slimane smed en lang og smart stikning i dybden. Rasmus Thelander kom lidt på mellemhånd, og så kunne Mikael Uhre score sit femte sæsonmål, da han tordnede bolden mellem benene på Jacob Rinne.

Udligningen var et varsel om et mere aggressivt hjemmehold. Og ihærdigheden blev belønnet.

Men der skulle en stor fejl til fra rutinerede Jacob Rinne for at give Brøndby sejren.

AaB-keeperen kom på en voldsom skovtur på et indlæg i feltet, hvor han slet ikke fik fat i bolden. Simon Hedlund headede bolden videre til Mikael Uhre, der kunne score i et helt tomt mål. Sikke et kollaps i AaB-defensiven.

Mikael Uhre scorede to og er nu Superligaens topscorer med seks træffere. Foto: Lars Poulsen.

Ideforladt

Brøndby dominerede før pausen, men spillet var ideforladt og uden den dynamik, der kendetegnede holdet i sidste sæson.

De havde det svært overfor et etableret AaB-forsvar, der i perioder stod med fem mand i bagkæden, når de forsvarede sig.

Der blev skudt med løst krudt fra hjemmeholdet. Mikael Uhre sparkede langt forbi og over mål, mens Andreas Bruus headede over på en god mulighed.

Til gengæld var AaB langt mere direkte, når de kom i nærheden af hjemmeholdets mål.

Det gjorde de tæt ved den halve time, hvor Frederik Børsting med et præcist indlæg ramte Louka Prip i Brøndbys felt. Prip fik lov at stige til vejrs og dirigere bolden i mål uden chance for Mads Hermansen. Kevin Tshiembe må tage den scoring på sig.

Brøndby-stopperen kom slet ikke med op, da Prip lettede fra græstæppet.