Ulvene erkender Marrony-fiasko

FC Midtjylland sænker paraderne i forsvaret for klubbens dyreste spiller nogensinde og accepterer, at det ikke har været godt nok

Marrony har været en fiasko.

Erkendelsen kommer nu fra FC Midtjylland efter kæmpeindkøbet atter var henvist til bænken i Vejle mandag aften.

Det er godt nok ikke præcis stemplet 'fiasko,' som klubbens sheriffer smækker på rekordindkøbet til 32 mio., men når sælger-retorikken skrælles af, så er det hvad der står tilbage.

Artiklen fortsætter under billedet..

- Integration, er således sportschef Svend Graversens overskrift på Marronys første periode i klubben, da Ekstra Bladet beder ham om at sammenfatte det i et ord.

Integration... Vi lader lige det ord stå for sig selv.

Da Ailton blev lejet ind i foråret fik han 16 minutter i den afgørende guldkamp i Parken i næstsidste runde. Og Ailton var ganske enkelt ikke særlig god.

Mandag aften mod bundholdet Vejle stod stadionuret på 87 minutter, da Marrony kom i aktion som den sidste af FC Midtjyllands fem indskiftere.

Det lugter af Luca Pfeiffer.

Der er Luca Pfeiffer-vibes over Marrony. Foto: Jens Dresling

Ulvene har længe fastholdt, at planen med Marrony har været tålmodighed efter en skade gav en skæv start.

Men nu der skæringsdatoen 15. november passeret for længst. Og trods karantæne til Junior Brumado var Marrony ikke fundet startklar mod Vejle.

- Vi vidste godt, at det ville komme til at tage noget tid. Selvfølgelig havde vi håbet på, at det var tidligere, han ville præstere.

- At han ikke har været ret meget på banen er nu engang bare sådan, tingene er, og så er det hans opgave at spille sig ind i hjertet på Bo (Henriksen, red.), siger Svend Graversen.

Det er bemærkelsesværdigt, at ingen i FC Midtjylland længere snakker om Marronys skadesforløb. Automatforsvaret er væk, og det indikerer, at klubbens tålmodighed nærmer sig grænsen.

Bo Henriksen dropper de store forsvarstaler for Marrony. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Bo Henriksen droppede efter pointtabet mod Vejle da også et alvorligt hint om, at det ganske enkelt er træningsindsatsen, det kniber med.

- Alt her i verden handler jo om oplevelser. Marrony skal have nogle rigtig gode oplevelser, og det skal starte på træningsbanen.

- Han skal integreres på en rigtig god måde, og det har de andre brasilianere i truppen også haft deres tid til.

- Han skal lære et nyt sprog, han skal lære en ny kultur, og han har ikke fået sin familie med herop endnu.

- Der er rigtig mange ting for et ungt menneske, som skal gå op i en højere enhed, mener FCM-træneren.

Marrony har startet én snoldet pokalkamp mod Kjellerup og fået syv indhop.

Charles er lige som Marrony ankommet denne sommer. Selv om han ikke er blevet benyttet meget, så er han langt foran Marrony i spilletid. Foto: Lars Poulsen

Til sammenligning startede Charles efterårets to kampe mod Randers FC og braget i Parken. Han er den næstmindst benyttede brasser.

Juninho afsonede en monsterkarantæne, der kostede halvanden måned... Han ligger kilometer foran Marrony på spilletid.

Der er altså landsmænd, som ikke lige har samme behov for... integration.

Prisskiltet på de 32 millioner kr. begynder at ligne en belastning for Marrony, og historien viser, at FC Midtjylland ikke er bange for at træffe drastiske beslutninger med sine dyre indkøb.

Luca Pfeiffer kostede 11 mio. kr. og fik bare én sæson. Nu bomber han på lejemål i Darmstadt.