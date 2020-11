Ulvene smadrede FCK i topbraget

HERNING (Ekstra Bladet): Hvis Jess Thorup havde troet på en let landing i FC København, så blev første store test et vidnesbyrd om, at FC Københavns genrejsning bliver karrierens største test.

FC Midtjylland droppede rotationerne til det første stormøde og bortset fra bænkede Joel Andersson sendte mestrene et fuldt hold i Champions League-gear op mod løverne.

For tre uger siden på samme arena lignede FC Midtjylland et kvarters tid et hold, der kunne matche Atalanta, men da italienerne skruede tempoet op, så blev ulvene reduceret til statister.

Den oplevelse dukkede op på harddisken igen, da FC København gæstede MCH Arena, men denne gang med FC Midtjylland som holdet med det ekstraordinære gear.

Et frispark fra Viktor Fischer fik Alexander Scholz hårtoppen på, så bolden prellede af mod overliggeren inden Erik Sviatchenko kunne eliminere faren.

Chokket fik FC Midtjylland til at skrue op for tempoet, og resten af kampen var FC København reduceret til træningskegler.

Temposkiftet gav hurtigt udbytte, og efter 35 minutter satte ulvene tænderne i sit bytte. Et hurtigt opspil over veloplagte Anders Dreyer gav Evander et åbent skud. Hans skud blev blokeret og røg hen til en helt fri Sory Kaba, der ukompliceret gjorde det til 1-0.

Brian Priskes tropper var fuld af selvtillid. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

FC Midtjyllands kommercielle direktør Jacob Jørgensen på VIP-sæderne bemærkede målsky Sory Kabas evne til altid at score mod FCK, og så måtte selv de gamle FCK-drenge, Flemming Østergaard og Dan Hammer, le med.

Få minutter senere leverede Kaba atter et bevis på, at han trives mod FCK, da han blev sendt fri af Evander. Den store angriber nåede kuglen lige før FCK-keeper Kalle Johnsson og vendte i surrealistisk høj fart og gav Evander et oplæg, hvor han havde hele målet åbent.

FC Københavns debuterende træner, Jess Thorup, har siden mesterskabssæsonen med FC Midtjylland haft et svagt punkt for en opstilling med tre centrale forsvarere. Og Ståle Solbakkens afløser valgte allerede i sin første store kamp at trække det kort, som også gjorde op med løvernes store kærlighed til to angribere.

Det var alt andet end en drømmedebut for Thorup. Foto: Jens Dresling

Selv karantænen til Carols Zeca og mandefaldet på backerne, hvor Peter Ankersen og Bryan Oviedo var ude grundet positive covid-19 prøver, fik Thorup til at betænke sig. Nicolai Boilesen blev møvlet ind centralt, Karlo Bartolec og Pierre Bengtsson blev betroet kanterne, mens Viktor Fischer og Mohammed Daramy blev skubbet en anelse ind i offensiven, så de kom til at ligge tættere på den enlige angriber, Jonas Wind.

Det fuldbyrdede opgør med Solbakken-æraen blev kortlivet. Allerede da anden halvleg gik i gang var FCK tilbage med to angribere, men tremands-forsvaret overlevede.

Thorups forsøg på at skabe et mirakel på heden blev hurtigt smadret. For anden gang på få måneder var Pione Sisto i humør til at tage pis på FCK.

Et boldtab fra Viktor Fischer i en kombination med Rasmus Falk blev skæbnesvangert lige efter pausen, hvor Pione Sisto kort efter fik evigheder til at udvælge, hvor kuglen skulle placeres til 3-0.

Fischer blev sendt tidligt i bad. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det fik Fischer til at koge over og kort efter målet slagtede han Paulinho og fik sit andet gule kort. En kæmpe kortslutning af den dobbelte målscorer fra pokalkampen midt i ugen.

I overtal var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse og midt i anden halvleg begyndte det at ligne en ydmygelse, da Jens-Lys Cajuste førte et angreb frem, hvor Sory Kaba helkiksede sin afslutning inden Pione Sisto kunne hugge sin anden træffer ind.

FC Midtjylland sværmede om 5-0 scoringen i sidste halvdel af anden halvleg, men i sidste ende var 4-0 nådigt sluppet i storkampen.



