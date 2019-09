Undren over FCK-kollaps: - Helt ved siden af sig selv

De danske mestre fra FC København spillede langt ude i en skov, da de på overraskende vis tabte 1-2 til Hobro.

Men indstillingen var på sin vis også helt ude i skoven hos mestrene. I hvert fald i store dele af første halvleg, hvor ingen kunne se, at de højtbetalte stjerner ville vinde opgøret.

- Hvor var indstillingen? Vindermentaliteten som Ståle Solbakkens mandskab altid har været kendt for. Ja, jeg kunne ikke finde den. Som jeg så det tabte FCK udelukkende den kamp, fordi spillerne slet ikke havde den rigtige indstilling, siger Stig Tøfting.

Når han ser FCK-mandskabet, undrer han sig meget over, hvad der i grunden er sket med Viktor Fischer i denne sæson.

Det er blot lidt over ét år siden, at Tøfting hyldede Viktor Fischer som Superligaens bedste spiller. Lige nu er han milevidt fra den titel.

- Jeg vil ikke gøre Viktor Fischer til syndebuk, men han leverer slet ikke det, vi forventer. Min tese er, at den skade, han fik, stadig påvirker ham formmæssigt. Det er uhørt, at Viktor Fischer på nuværende tidspunkt af sæsonen slet ikke har scoret ét mål i Superligaen. Han er en skygge af sig selv, mener Stig Tøfting.

Stig Tøfting var til gengæld imponeret over den peptalk som Peter Sørensen holdt for sine spillere før kampen. Fodboldeksperten har også stor respekt for den defensive struktur og organisation, som Hobro fremtræder i.

- Det er ikke ret mange hold, der evner at spille sig gennem et forsvar, der står så langt tilbage og forsvarer sig så kompakt. Det gør Hobro. og det gør tingene svære for modstanderne, der skal skabe kampene, påpeger han.

Viktor Fischer har slet ikke scoret i denne sæson i Superligaen. Seneste scoring i landets bedste række var tilbage i april. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

En kynisk verden

Stig Tøfting mener, at fyringen af John Lammers i Esbjerg viser, hvor kynisk fodboldverdenen har udviklet sig.

- For tre måneder siden sikrede han overraskende bronze. Nu bliver han fyret efter en svag sæsonstart. Den slags kan kun ske i fodboldens verden. Det er en kynisk verden.

- Esbjerg valgte den nemmeste løsning. Om det er den rigtige, ved jeg ærligt talt ikke. Men med tre nedrykkere i denne sæson har ledelsen følt sig tvunget til at handle her og nu, siger Stig Tøfting.

I øvrigt mener Tøffe også:

1.

Nicklas Backman er årsagen til AGF-opturen. Siden han er kommet retur, er målscoreren 9-0. Jeg tror på dem i top 6.

2.

Det er et stærkt og konsekvent signal. Flemming Pedersen sender i FCN, når han smider dem på bænken, hvis de ikke kommer til tiden.

Se også: Lord og lagkage: Pinligt ringe

Se også: Stjernen kom for sent - blev sat af

Superliga-træner fyret