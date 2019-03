Undrer du dig også? Derfor spiller Brøndby og OB fredag

For første gang denne sæson mødes to hold øst for Lillebælt i en fredagskamp

Det er mere reglen end undtagelsen, at to jyske hold tørner sammen, når der er Superliga-bold om fredagen.

I sæsonens første 27 kampe fordelt på 25 forskellige runder er det sket 22 gange.

Det bliver der i den grad lavet om på i aften, når Brøndby tager imod OB.

Ganske utraditionelt har Viasat valgt at placere sin kamp på det lidet flatterende tv-tidspunkt, hvor der traditionelt er langt færre tv-seere end eksempelvis klokken 16 og 18 søndag, hvor de blå-gule fra den københavnske vestegn, der traditionelt samler flest seere, oftest spiller.

Årsagen er ligetil: Formel 1.

Kevin Magnussen og de andre racerkørere tordner derudaf i Bahrains Grand Prix søndag aften med start klokken 17.10, og det bliver også vist på Viasats kanaler.

Derfor har man budt på Brøndby-OB til Divisionsforeningen til at blive spillet fredag aften.

- Rigtig mange af vores brugere vil gerne se Formel 1. Og mange vil også gerne se Brøndby-OB. Derfor har vi anmodet Divisionsforeningen om det tidspunkt, siger Kim Mikkelsen til Ekstra Bladet.

De syv kampe i hver superligarunde spilles med nogle få undtagelser på faste tidspunkter henover weekenden.

De forskellige rettighedshavere byder ind runde efter runde i en bestemt rækkefølge på de forskellige kampe. Eksempelvis er Viasat og 3+ førstevælger og tager ofte kl. 18-kampen søndag, hvor der traditionelt er godt med seere.

- På denne her måde kan vi tilfredsstille alle, siger Kim Mikkelsen og tilføjer, at det ikke var videre svært at komme til den konklusion at byde på kampen til fredag aften.

- Det er et fint tidspunkt, siger han.

En hurtig gennemgang af denne sæsons fredagskampe viser i øvrigt, at SønderjyskE med ni kampe er topscorer, mens Vejle og AaB følger efter med syv kampe. Herefter følger Hobro med seks kampe og AGF med fem. FC Nordsjælland og FC København er eneste hold, der endnu har til gode at spille på dette tidspunkt.