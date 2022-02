Ung back: - Ødelagde alle rekorder i Brøndby

Transfervinduet er lukket, men derfor er der stadig gang i kuglepennen i Brøndby.

Senest har den blot 18-årige back Christian Friedrich fået en fuldtidskontrakt i klubben frem til 2024.

Det fortæller Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen i et interview med fanpodcasten BrøndbyLyd.

Der er tale om en spiller, som lagde ud som angriber i klubbens ungdomsafdeling, hvor han leverede stort. Siden er han blevet flyttet ned på backpladsen, hvor han også har imponeret, fortæller 'CV'.

- Friedrich har klaret sig godt igennem hele Masterclass. Han har spillet som forward. Vi har jo godt kunnet se, at han på alle statistikker og fysiske parametre stort set ødelægger alle rekorder i klubben, siger han og fortsætter:

- Men at det måske ikke faldt helt i hak for ham i front - og så spillede vi ham jo på en højre back i en reserveholdskamp. Han startede med at score og flå højresiden op, fordi han har den her motor, lyder det fra Carsten V. Jensen.

Endvidere kan fodbolddirektøren fortælle, at det er talentchef Christian Larsens første signing.