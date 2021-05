Ungdommen sejrede: Femtepladsen er hjemme

Der var ikke det store på spil, da FC Nordsjælland tog imod pokalvinderne fra Randers FC på Farum Park. Alligevel var det to hold, der kom for at spille offensiv fodbold onsdag aften, da Nordsjælland vandt 2-1 over Randers.

Nordsjælland kunne sikre sig femtepladsen med en sejr, imens Randers med tre point kunne komme op på siden af netop FC Nordsjælland.

Udeholdet fra Randers måtte undvære en del profiler, da blandt andre Frederik Lauenborg og Marvin Egho var ude grundet karantæne.

Hjemmeholdet stillede til gengæld i noget nær stærkeste opstilling med transfervarme Kamaldeen fra start.

Tre mål på et kvarter

Om Randers havde forsinkede tømmermænd efter pokaltriumfen i sidste uge skal ikke kunne siges, men efter kun 50 sekunder stod det allerede 1-0 til hjemmeholdet. Tochi Chukwuani var manden bag den hurtige føring, stortalentet Kamaldeen fik assisten på målet.

Randers kom dog hurtigt tilbage, da de i det 12. minut kombinerede sig igennem Nordsjælland-forsvaret, og Mathias Greve, der blev kåret til pokalfighteren i torsdagens finale, udlignede til 1-1.

Og målfesten fortsatte, da der bare tre minutter senere blev scoret igen. Hjemmeholdet bragte sig igen foran, da et frisparksforsøg fra Magnus Kofoed blev rettet af, og bolden gik i mål.

Midtbanespilleren blev inden kampen kåret til årets spiller af Nordsjælland-fansene.

Begge hold ville hele tiden gerne angribe, og man tænkte, at det var et spørgsmål om tid, før det fjerde mål ville komme. Det blev dog ved de 2-1, da holdene gik til pause.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Rødt kort og straffespark

Randers lagde fra efter pausen et tungt pres på FC Nordsjælland, og efter 52 minutter fik hjemmeholdets Maxwell Woledzi rødt kort af dommer Jonas Hansen, da forsvarsspilleren som bagerste mand stoppede Kallesøe fra at få en friløber.

Og Jonas Hansen gjorde sig ikke mere populær blandt hjemmeholdets fans, da dommeren få minutter senere dømte straffespark til Randers FC.

Vito Hammershøj-Mistrati brændte straffesparket på Peter Vindahl, der hoppede til den rigtige side.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Det røde kort ændrede kampbilledet, hvor FC Nordsjællands ti mand begyndte at forsvare føringen, imens Randers jagtede scoringen til 2-2.

Udeholdet var tæt på et par gange i den sidste halve time, men kampens spiller Peter Vindahl holdt gæsterne fra fadet. Kampen endte derfor 2-1 til FC Nordsjælland.

Dermed kunne de knap 2000 tilskuere fejre, at FC Nordsjælland sikrede sig femtepladsen i sæsonens sidste hjemmekamp.