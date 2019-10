Unikt projekt: Samler Superliga-fans fra alle klubber

- AaB's cheftræner Jacob Friis' yngste datter på tre år fik i torsdag konstateret leukæmi, og familien blev øjeblikkeligt overført til Aarhus Universitetshospital, Skejby, for at begynde behandlingen.

Sådan lød det fredag på AaB's hjemmeside, og det er uvist, hvornår cheftræneren vender tilbage.

Det fik AaB-fan Jesper Simoni til at bortaktionere sin ellers elskede AaB-trøje med autografer til fordel for Børnecancerfonden.

Jeg har besluttet at bortauktionere denne signeret 19/20 AaB Hjemmebanetrøje - Mindsteprisen er 1.000 kr



Pengene går ubeskåret til @Bornecancerfond



Trøjen betyder meget for mig da jeg fik den til mit bryllup af mine bedste venner



Auktionen slutter 27.10.19 kl.22



Del gerne! pic.twitter.com/DmQyaVKTGg — Jesper Simoni (@JesperSimoni) October 25, 2019

Og nu har sagen samlet fans fra hele Superligaen, efter FCK-fanen Mathias og Brøndby-fanen Mikael Rasmussen på Twitter sideløbende satte gang i større indsamlinger. De to indsamlinger er nu slået sammen og fans fra alle de øvrige Superliga-klubber har også spyttet i kassen.

Foreløbig har indsamlingen rundet 70.000 kroner, og frem til søndag aften klokken 22.00 er det muligt at hjælpe med yderligere penge til Børnecancerfonden.

Sådan støtter du - inden søndag kl 22



Så runder vi sgu 70.000, og vi åbner derfor for en ny box, der kan klare nattens udskejelser.



NYT MOBILEPAY BOX NUMMER: 7753DV — Mathias (@matibold) October 26, 2019

Når de mange penge er samlet ind til Børnecancerfonden, så er det meningen, at AaB-fan Jesper Simoni som belønning for det første initiativ skal have lov at beholde den AaB-trøje med autograferne, som han fik af sine venner i bryllupsgave.

For Jesper Simoni, der tog initiativet, var det hårdt at læse om sygdommen, der ramte yndlingsklubbens cheftræners familie.

- Jeg sad med min egen fireårige datter på armen, da jeg læste nyheden fra AaB, og det stak godt nok i hjertet. Jeg havde ikke lige selv en masse penge at donere, så jeg tænkte, at jeg kunne prøve at sælge trøjen, og den betyder ellers rigtig meget for mig, siger Simoni til Nordjyske.

Jacob Friis' 3-årige datters sygdom har sat gang i fællesskab for danske Superliga-fans. Foto: Jens Dresling

Også Brøndby-fans har smidt penge i. Foto: Jens Dresling

For Brøndby-fan Mikael Rasmussen er det dejligt at kunne hjælpe - også selvom det nu er FCK-fanen Mathias, der nu har overtaget den formelle del af indsamlingen via Mobilepay.

– Denne gang undgik vi den sædvanlige FCK/Brøndby-tvist. Mathias havde allerede oprettet en MobilePay-konto, som vi fik lov til at hoppe med på. Resultatet ser vi søndag aften, men det ser ud til at være stukket helt af, lyder det fra en glad Mikael Rasmussen til Brøndby-sitet 3point.dk.

