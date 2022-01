Ups! Afslører transfer for tidligt

Tobias Børkeeiet er millimeter fra at skifte Brøndby IF ud med Rosenborg.

Det er Brøndby IF også selv klar over, da de publicerede et billede på Twitter, hvor de offentliggjorde handlen:

Der gik bare ikke mange minutter før billedet igen var fjernet fra Brøndbys Twitter-profil. Hverken Rosenborg havde meldt noget ud på deres hjemmeside eller øvrige sociale medier.

Det er formentlig et tidligt varsel om, hvad der kommer til at ske med den norske forsvarsspiller. Tobias Børkeeiet er allerede blevet set i Trondheim lufthavn, hvor han er på vej for at gennemføre de sidste detaljer og lægetjekket, før han kan kalde sig Rosenborg-spiller.

Børkeeiet kom til Brøndby i 2019, men nåede aldrig at blive den succes, som prisskiltet på godt 10 millioner kroner vidnede om.

Brøndby tæt på Uhre-erstatning

--------- SPLIT ELEMENT ---------