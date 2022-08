Ustoppelig: Få dog øjnene op!

Superligaguldet anno 2022/2023 er billigt til salg.

Der er i hvert fald ingen af sidste sæsons tre medaljetagere, der har momentum med sig.

FC Midtjylland og FC København skiftes til at snuble over egne ben på den ene mere tragikomiske facon efter den anden.

Christian Sørensen var ustoppelig, da Viborg satte Silkeborg på plads i slaget om Midtjylland. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Søndag var det Silkeborgs tur til at blive skilt ad mod et velspillende Viborg-mandskab, der virker mere klar end nogensinde til at krydse Europa-klinger med mægtige West Ham efter en stensikker 2-0-sejr i lokalopgøret.

Måske ligger løsningen på problemerne for guldbejlerne lige for. Christian Sørensen får i hvert fald næppe lov til at spille i Viborg transfervinduet ud. Heller ikke selv om den offensive back lige er fyldt 30 år.

Få dog øjnene op og lommeregneren frem, PC eller guldmønterne op fra muldvarpen, GuldGraversen!

Tjing-tjing! Christian Sørensen bør stå foran et lukrativt skifte fra Viborg. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Fair nok, hvis Christian Sørensen gerne lige vil have en tur til London med i kufferten, men herefter bør denne kuffert pakkes permanent. Han er ganske enkelt ’outstanding’ for tiden – lige som han var i seneste sæson.

Venstrebacken slog et snorlige indlæg til Viborgs føringsmål efter godt 10 minutter, hvor Jay-Roy Grot blot skulle stikke sin lange tå på bolden for at snyde Nicolai Larsen og fejre sit første sæsonmål.

Jay-Roy Grot kom på tavlen for første gang i sæsonen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

2-0-målet stod Christian Sørensen selv for, da han i sin venstreside lavede en tunnel på Oliver Sonne for herefter at tordne kuglen i netmaskerne via Tobias Salquist.

Stakkels Oliver Sonne sendte nok kærlige tanker til Belgien det meste af første halvleg, hvor SIF’s nye førstemand i højre forsvarsside blev kørt rundt i manegen af både Christian Sørensen og Justin Lonwijk.

Sonne var et symbol på Silkeborgs første 45 minutter. Kent Nielsens mandskab var på hælene og i perioder ikke til at kende!

Både Mark Brink og særligt Stefan Thordarson lignede fremmedlegemer i pasningsmaskinen. Begge blev flået ud i pausen.

Det er sjældent, Kent Nielsen direkte strutter af lykke, men i Viborg var der grund til denne grimasse. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det samme blev Sebastian Jørgensen, der ikke kan finde ud af at spole VHS-båndet tilbage til samme sted som sidste sæson, ligesom resten af vennerne i videoklubben ellers har formået.

I Viborgs mål fortsatte Lucas Lund med at forundre på godt og ondt.

Viborg-keeperen har store udsving i sit spil med fødderne og gav selv en chance eller to væk til modstanderen. Til gengæld er Lund så stærk på stregen, at han selv gør skaden god igen.

Det fik bl.a. Nicklas Helenius at føle efter et kvarter, da topscoreren måtte se sit kraftfulde hovedstød blokeret efter en chance, som Lucas Lund selv havde givet væk.

Det var dog sjældent, Lucas Lund for alvor kom i vanskeligheder. Dertil var Silkeborg for dårlige. Og Viborg for gode.

Det bliver nok hedt på en helt anden facon på torsdag. London Calling ...

