Utrolig gyser i Silkeborg: Guldhåbet lever

Desperate tider kalder på desperate handlinger

Og FC Midtjyllands cheftræner smed det hele op i luften for at fremprovokere en reaktion før den store spurt skal sættes ind i slutspillet.

Og med rette. FC København er ved at stikke fra feltet i toppen af Superligaen, og Bo Henriksen har brug for løsninger, der giver tro på sagerne i kampen om mesterskabet.

Hvor alvorligt og dybt problemerne stikker på den jyske hede, blev endegyldigt udstillet på Jysk Park i Silkeborg, hvor der pludselig var forårsdebut i Superligaen til Marrony.

Brasilianeren var endt med en returlabel til Internacional, hvis ikke Vladimir Putin havde invaderet Ukraine.

Pludselig figurerede han blandt de første 11 på kunstgræsset ved Søholt.

Opstået fra asken – og direkte i ilden som en anden Fugl Fønix.

Bevares, det var slet ikke så dumt, som det umiddelbart virkede. Brasseren har set stærk ud i træning de gange, hvor Ekstra Bladet har stået på sidelinjen de seneste uger.

Men det er stadig et markant skifte at forfremme en mand fra tribunen til startformationen.

Det betød samtidig at Charles Rigon gik fra alt til intet, da han måtte henslæbe hele kampen på bænken.

FC Midtjylland fik nogle påkrævede svar i kampen, hvor desperationen holdt hele vejen, da Henrik Dalsgaard dybt i overtiden endte med at sikre ulvene en sen sejr, der nøgternt betragtet var i orden.

Men havde Silkeborg-keeper Nicolai Larsen ikke stået og lunet sig over kåringen fra hjemmepublikummet til kampens spiller, så havde han også taget sig af Vagner Loves afslutning. Nu puffede han den noget sløset ud til siden til Dalsgaards store stund.

Paradokset var så, at ulvene ikke fik vendt kampen i Silkeborg over på sin side takket være valgene til startopstillingen, men fordi der blev taget store beslutninger i pausen.

Gustav Isaksen har i lang tid været udpeget til klubbens store håb. Han falmede i Silkeborg som en nyudsprunget blomst, der havde fået en omgang nattefrost.

Den sidste spiller som FC Midtjylland havde forventet skulle bænkes var Gustav Isaksen. Nu blev han pillet ud i pausen og erstattet med en utroligt veloplagt Pione Sisto, der langt om længe begyndte at vise sult på at true modstandernes mål.

Næste runde kan FC Midtjylland disponere over Anders Dreyer og bedømt på kampen i Silkeborg, så bliver det ikke Pione Sisto, der bliver ofret.

Silkeborg oplevede dermed for anden gang på kort tid at tabe en kamp i sidste øjeblik mod en af de tunge medaljebejlere.

Men i modsætning til kampen mod Brøndby, så var kampbilledet markant anderledes. Silkeborg var i lange perioder af anden halvleg presset langt ned, og det var FC Midtjylland, der skabte de få chancer der var.

Indskiftede Nicolai Vallys kunne imidlertid have sendt de tre point til Silkeborg i slutfasen, lige som Sebastian Jørgensen manglede den velkendte skarphed, da ulvene åbnede op.

Men nederlaget giver en vis frygt for, at Silkeborg nu slår op i banen og stiller sig tilfredse med at have sikret en ny sæson i Superligaen.

Vi har brug for at alle hold i slutspillet går efter det maksimale – hver gang.

