Utrolig milepæl i Brøndby: Kan slå alletiders rekord

Brøndby har nu solgt støttetrøjer for over otte mio. kr. Antallet af solgte trøjer nærmer sig tyve år gammel klubrekord

Brøndby kan snart fylde hele Brøndby Stadion med fans i blå støttetrøjer.

Onsdag formiddag passerede den populære 'Aldrig alene-trøje' en ny milepæl, da eksemplar nummer 20.000 blev solgt.

Dermed har klubben fra Vestegnen i løbet af blot to uger solgt trøjer for i omegnen af otte mio. kr.

Det svarer til cirka halvdelen af, hvad Brøndby normalt sælger merchandise for på et helt år.

- Der er en, der har fået en genial idé på det rigtige tidspunkt. I disse tider er enhver krone som sendt fra himlen, siger Jesper Jørgensen, fodboldøkonom hos Deloitte, til Ekstra Bladet.

Brøndbys 'Aldrig alene-trøje' er udviklet sammen med Hummel og Bertore.DZN. Foto: Brondby.com

Den særlige støttetrøje er den hurtigst sælgende Brøndby-trøje nogensinde.

Fodboldklubber oplyser sjældent om konkrete salgstal, men det er ingen hemmelighed, at de over 20.000 solgte støttetrøjer er langt mere, end hvad man normalt sælger af en spillertrøje i Brøndby.

Og her skal man huske, at en normal spillertrøje har et salgsvindue på ni-ti måneder, mens støttetrøjen først blev sat til salg på klubbens hjemmeside 30. april.

- Hvis jeg på forhånd skulle pege på en klub i Superligaen, der kunne få succes med en sådan trøje, var Brøndby den, jeg ville pege på, siger Jesper Jørgensen, der mener, at støttetrøjen spiller godt op til den fællesskabsfølelse, der er omkring Brøndby:

- Der er en stærk sammenhængskraft mellem klub og fans. Det med, at det er fællesskabet frem for individet, gennemsyrer alt omkring klubben.

- Man har en meget loyal fanbase, og så har man bare ramt det helt rette tidspunkt.



Brøndbys merchandise-salg 2019: 17,6 mio. kr. 2018: 20,2 mio. kr. 2017: 14,6 mio. kr. 2016: 12,5 mio. kr. 2015: 13,7 mio. kr.

Tilbage i slutningen af april havde ingen i Brøndby forventet, at trøjen skulle blive en så stor succes.

1500 mente man godt, at man kunne sælge, og var man landet på 4000-5000, havde man på forhånd anset det som en succes.

Men både 10.000 og 20.000 støttetrøjer? No way!

Trøjen er en såkaldt limited edition og skal bestilles senest 15. maj.

Brøndby-tilhængerne har altså fortsat et par dage til at købe trøjer, og 'Aldrig alene-trøjen' kan muligvis blive den mest solgte i klubbens historie.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger indtager Reebok-trøjen fra slutningen af 90'erne lige nu den position. Det var den trøje, som Brøndby i efteråret 1998 spillede Champions League i.

Klubben fra Vestegnen havde trøjen i to sæsoner fra 1998 til 2000, mens man i dag skifter hjemmebanetrøje hver sæson.

Brøndby fejrede flere triumfer i Reebok-trøjen. Her takker de publikum efter choksejren over Bayern München i Parken. Foto: Jens Dresling

'Aldrig alene-trøjen' nærmer sig dog den over tyve år gamle rekordtrøje, og i Brøndby er man stoppet med at gætte på, hvad tælleren på hjemmesiden står på, når butikken lukkes fredag kl. 13.

Brøndby vil efter planen spille en hjemmekamp i Superligaen i støttetrøjen, men det vil først ske, når der atter må lukkes tilskuere ind på stadion.

Flere fangrupperinger omkring Brøndby har de seneste uger samlet penge ind til køb af den blå trøje, og klubbens aktive fanscene opfordrer alle til at bære støttetrøjen til den første hjemmekamp med tilskuere.

I 2019 var FC København den Superliga-klub med den højeste merchandise-omsætning.

De danske mestre solgte sidste år trøjer og andet fanudstyr for godt 22,4 mio. kr.

Året før toppede Brøndby listen, og med det enorme salg af støttetrøjen har de gode forudsætninger for at tilbageerobre førstepladsen, når regnskabet for 2020 gøres op.

