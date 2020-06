Utrolig nedtur i Herning

HERNING (Ekstra Bladet): FC Midtjylland virkede ustoppelige og på sikker kurs mod guld, da Superligaen gik i hi.

Men ulvene har åbenbart ikke gnedet søvnen helt ud af øjnene, og det udnyttede AC Horsens til at tage en 1-0-choksejr på MCH Arena.

Louka Prip satte prop i topholdets sejrsdrømme, da han omsatte et sjældent angreb mod slutningen af første halvleg til at score.

Nicolai Brock-Madsen arbejdede ihærdigt på fløjen og sendte bolden ind i feltet, hvor Luoka Prip frigjorde sig fra Paulinho og kom fri takket være en heldig returbold. Alene med Jesper Hansen kunne AC Horsens-dribleren fra tæt hold bringe gæsterne på sejrskurs.

Det første mål inkasseret for FC Midtjylland siden vinterpausen, og det faldt på et tidspunkt, hvor logikken ellers gik mod et åbningsmål fra FC Midtjylland.

Ulvene var omsider kommet i gear efter en sløj start på opgøret, og Erik Sviatchenko troede kort før scoringen, at han have bragt topholdet i spidsen. Han steg uimodståeligt op efter et hjørnespark og passerede Matej Delac, men inde på stregen var storspillende Jonas Thorsen forudseende og fik reddet mirakuløst.

Chancen til FC Midtjylland var en af meget få til hjemmeholdet i første halvleg, hvor Evander tøffede rundt og skubbede bolden mere bagud end frem. Awer Mabil kunne slet ikke få håndtag i kuglen, mens Joel Andersson og Anders Dreyer lignede et par drenge, der havde glemt, at Superligaen ikke var gået på sommerpause.

Det nytter ikke noget at levere halvhjertet, når Bo Henriksen står på den modsatte sidelinje og srkiger sine tropper frem.

Derfor var det langt frem i kampen svært at indvende noget mod AC Horsens-føringen. Det var holdet, der var farligst. Michael Lumb flugtede i sidenettet kort efter åbningsmålet. Rune Frantsen kom alene med Jesper Hansen i kampens start, men var ikke skarp nok.

Men som kampen nærmede sig afslutningen kom trykket fra FC Midtjylland foralvor. Indskiftede Rasmus Nicolaisen kom tættest på med et hovedstød på stolpen, og i overtiden kom Sory Kaba helt fri, men Matej Delac reddede heroisk.

Og så holdet AC Horsens hele vejen hjem.

