Uudtømmelige pengetanke en myte i Superligaen

Aktuelt bliver der kun lukket 500 personer ind til kampene i Superligaen. Sådan har det været længe, og det bliver med al sandsynlighed sådan resten af 2020.

Dermed er den tidligere Superliga-ordning, som gav klubberne lov til at lukke flere tusinde tilskuere ind, blevet droppet, og det rammer naturligvis klubberne benhårdt på økonomien.

Derudover føler klubberne, at de bliver straffet unødigt hårdt, da ingen superspreder-begivenheder kan spores tilbage til en fodboldkamp.

Brøndby skal snart trykke nye penge

Pengene fosser lige nu ud af de danske klubber, og ifølge Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, står klubberne til samlet at tabe mere end 850 millioner kroner.

Ingen formildende omstændighed

Flere Superliga-klubber er ejet af rigmænd med milliarder på bankbogen, men det er ikke en formildende omstændighed, fastslår Divisionsforeningen.

- Der er ikke uudtømmelige pengetanke. Det er en myte, siger Claus Thomsen i et interview med Tipsbladet og tilføjer:

- Der findes også et argument om, at man bare kører videre på et lavere niveau. Det, synes jeg, at man skal sige direkte til de mennesker, der enten har mistet eller mister deres arbejde i denne krise.

- Vi sætter ikke økonomi over folkesundheden. Men skadesvirkning nummer to af Covid-19 er, at folks livsgrundlag bliver taget væk, og det skal vi også tage alvorligt.

Claus Thomsen håber derfor, at en faktabaseret dialog med sundhedsmyndighederne kan åbne op for flere tilskuere på de danske stadions.

