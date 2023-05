Uvirkelig uge for Superliga-profil: Blev far for to dage siden

Brian Hamalainen er næsten lige blevet far, og mandag var han så med til at sparke liv i Lyngbys drøm om overlevelse i Superligaen

Det er de færreste, der i løbet af få dage bliver far, har fødselsdag, runder 150 kampe for sin klub og holder Superliga-tilværelsen i live.

Men det er lige præcis dét, Brian Hamalainen nu kan sætte et kryds ved.

Lyngby-forsvarsprofilens familie blev i lørdags forøget med en lille datter, og bare to dage senere var han så i ilden, da alt andet end en sejr over AaB ville sende klubben direkte i 1. division.

Svær balance

På dagen, hvor han rundede de 34 år, lykkedes det ham og Lyngby at få skovlen under nordjyderne med en 2-1-sejr. Selv kom han på banen med små 10 minutter igen midt i et sandt AaB-stormløb mod eget mål.

- Det har været en vild uge. Der har været run på derhjemme i forbindelse med fødslen og samtidig skulle balancere det med en meget vigtig kamp, sagde Hamalainen, der nu er far til to, efter opgøret.

Han trænede med i løbet af ugen, og sikkerhedsforanstaltningerne var der sørget for.

- Min mobil lå oppe på kontoret i tilfælde af, at der ville ske noget, men det skete så, da jeg var hjemme. Vi gik i gang, og min datter kom lørdag eftermiddag.

- Mor og barn har det dejligt, og derfor besluttede jeg mig også for at træne med i går (søndag, red.) og have fokus frem mod kampen.

- Det lyder forholdsvist vildt at spille kamp, to dage efter at du er blevet far?

- Jamen, det er det da også. Jeg har fået fuld forståelse fra klubben, og de sagde også til mig, at jeg kunne nøjes med bare at løbe en tur derhjemme. Jeg har sovet mindre, end jeg plejer, men det har jo ikke stået på i så lang tid, kan man sige.

Lyngby skulle bruge en sejr for at blive oppe, og i lang tid så det svært ud, da AaB vadede i chancer til sidst og tilmed ramte overliggeren.

- Det var en del sværere at balancere, hvordan vi skulle gribe slutminutterne an end følelsesregistret derhjemme, grinte han.

Lyngbys Brian Hamalainen og AaB's Louka Prip i aktion. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Kæmpe chef

Ifølge hans cheftræner - Freyr Alexandersson - gjorde han det til perfektion.

- Han kom bare ind og var en kæmpe chef fuld af adrenalin. Det er han altid.

- Pulsen var høj, og jeg havde det også lidt fysisk dårligt. Man føler sig lidt magtesløs, men heldigvis havde vi forberedt os godt både mentalt og taktisk

- Hvad tænker du om, at han skal levere så hurtigt efter hustruens fødsel?

- Det er fodboldlivet i en nøddeskal. De, der f.eks. arbejder i Novo Nordisk, kommer ikke til at gå på arbejde to dage efter en fødsel.

- Jeg har ikke været hjemme på Island i to år. Jeg har ikke tid til at gå til min bedste vens bryllup, men det er sådan, det er. Brians familie forstår det. Min familie forstår det.

- Hvordan blev han fejret i omklædningen?

- Han plejer at sidde nede i hjørnet og hygge sig med en lille øl, men han er sgu hyggelig.

AaB, Lyngby og Horsens har nu alle 27 point forud for sidste spillerunde, men nordjydernes målscore er så meget bedre, at de to øvrige mandskaber skal sætte deres lid til, at aalborggenserne smider point.

Det ændrer ikke på, hvor vilde de sidste minutter var at overvære for målscorer Christian Gytkjær.

- Jeg turde ikke se det til sidst. Det var forfærdeligt at se på, men hvor er jeg bare stolt af holdet. Vi leverer en fantastisk præstation i en flot kulisse.

- Vi fejrer ikke en overlevelse, men selvfølgelig kommer der følelser ud, når vi vinder på den måde, som vi gør i dag.