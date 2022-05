Våd bytur gik helt galt: Røg på politistationen

I sin tid i svenske Göteborg endte en bytur med at gå så galt for Jakob Ankersen, at han måtte en tur i detentionen

Et godt råd til de fleste vil nok være: Pas på med at drikke dig for fuld.

Og hvis man spørger Randers-spilleren Jakob Ankersen, så skal man især passe på med at drikke sig for fuld, hvis man befinder sig i Sverige.

Det har han selv lært på den hårde måde. Det fortæller Jakob Ankersen i fodboldprogrammet 'Offside' på TV3 Sport.

- Vi havde en afslutning i Göteborg, og her er der sådan nogle mærkelige regler med, at man ikke må være for fuld og skal te sig ordentligt. Og jeg var angiveligt for fuld, så jeg ryger udenfor, fortæller Ankersen, der hurtigt begyndte at diskutere med en dørmand.

Han mente nemlig ikke, at han var fuld.

- Så tager jeg min telefon frem og tager et billede af en dørmand og siger: 'jeg nok skal huske dig'. Det skulle jeg nok ikke have gjort, og det næste, jeg ser, er, at jeg ligger på jorden med skuldrene vredet rundt og ind i en politibil. Det tog lidt overhånd, og jeg fik så ikke lov til at komme ud af den politibil, før vi var på stationen, og jeg kunne sove den ud. Så kunne jeg ellers traske hjem derfra, fortæller han.

Heldigvis for Ankersen endte det efterfølgende opkald til Göteborgs cheftræner med at være et godt et af slagsen. For selvom hans spiller tilbragte natten i en celle, så kunne chefen kun grine af danskerens brandert.

Jakob Ankersen spillede fra 2015 til 2017 for IFK Göteborg, inden han tog turen til belgiske SV Zulte Waregem.

I 2020 vendte han retur til dansk fodbold og barndomsklubben Esbjerg, inden han sidste år fik ophævet sin kontrakt i det vestjyske og tilsluttede sig Randers FC.

Du kan se klippet, hvor Jakob Ankersen fortæller om sin våde bytur i videoen øverst i artiklen.

