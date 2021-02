Vadede i chancer: Kompleks fortsætter

Kiggede man på den nyere historik, lignede det ikke kampen, hvor Marti Cifuentes skulle få sin første sejr som AaB-træner.

Nordjyderne har kun hevet de tre point hjem én gang over de seneste 12 (13) opgør mod FCN.

Og det lignede ikke, at det skulle gå meget anderledes fra kampens start.

Efter blot fem minutter bliver Kamaldeen Sulemana sendt direkte duel med tilbage Granli fra AaB, og stortalentet sætter nordmanden fuldstændig og afslutter på Rinne. Skuddet bliver reddet, men midtbanemanden Chukwani følger op på afbrænderen til 1-0.

AaB lod sig dog ikke overrumple fuldstændig, og midt i første halvleg kom de tilbage på 1-1. Det er efterhånden lidt af en vane, når Putros er dommer, men VAR skulle endnu engang blive afgørende her. Fossum spiller Prica i himlen, og svenskeren banker bolden ind via overliggeren. Putros dømmer offside, men VAR griber ind og tildeler Prica hans første mål for AaB.

Men FCN ville fortsætte den gode stime mod AaB. Lidt uvant scorer Flemming Pedersens hold efter et hjørne, hvor den unge stopper Woledzi brager den ind på hovedstød.

20 minutter igen og det ligner endnu et pointtab mod Nordsjælland, men AaB lagde sig ikke frivilligt.

Først endnu en VAR-situation. Denne gang er det den spanske angriber Herraiz, der får lavet sit første AaB-mål, men denne gang griber VAR ind til hjemmeholdets fordel.

Kort efter kan VAR dog ikke redde FCN. Indskiftede Klitten laver magi på venstresiden og bliver kantet af Jacob Steen. Klart straffe og sikker scoring af Fossum på Vindal.

Efter udligningen var AaB tættest på, men det blev ved 2-2, og Cifuentes og AaB får ikke en tiltrængt sejr mod FC Nordsjælland.