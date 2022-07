Væk med betting - Superligaen afviser

Premier League vil have bettingreklamerne væk fra trøjerne hos klubberne i løbet af tre år – Divisionsforeningen har ingen planer om at følge trop i Danmark

Mens klubberne i Premier League senest i 2024/25-sæsonen skal have fjernet bettingselskaber som trøjesponsorer, så har man i Divisionsforeningen ingen planer om at regulere de hjemlige klubber i Superligaen.

Premier League er aktivt gået til værks for at få fjernet bettingselskaber som hovedsponsor for klubberne i den bedste engelske fodboldrække.

I første omgang sker det i en appel til klubberne, før det bliver forbudt ved lov i England.

Hos Divisionsforeningen er bettingreklamerne på spillertrøjerne slet ikke et tema, som man har tænkt sig at diskutere på nuværende tidspunkt.

- Hvis der på et tidspunkt skal ske en regulering i forhold til bettingselskaber, så skal det ske i en tæt dialog mellem os og politikerne.

- Men lad mig understrege, at det ikke er vores opgave at begrænse klubbernes erhvervsudøvelse, siger Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, til Ekstra Bladet.

Premier League har bedt klubberne om at udfase bettingselskaberne som hovedsponsor på trøjerne i løbet af de kommende tre år.

Det kræver i princippet støtte fra 14 af 20 Premier League klubber for, at forslaget kan blive indført her og nu med en effekt fra 2025.

Newcastle, West Ham, Brentford og Southampton er nogle af de klubber, der i dag har bettingselskaber som trøje- og hovedsponsor. Og det skal altså udfases, hvis et flertal af klubberne bakker op om forslaget.

Det menes, at de seks største klubber – Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham og Manchester United - vil støtte forslaget fra Premier League.

- Vi må selvfølgelig se på situationen, hvis der kommer et påbud eller der vedtaget en lov på området. Vi skal i hvert fald tænke os godt om og huske, at det skabte visse problemer, da man ville adskille bettingreklamer fra kviklån.

- Der blev lavet nogle regler, som havde gode intentioner, men som gav visse problemer. Og det endte med reglerne måtte ændres, siger Claus Thomsen.