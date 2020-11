Værste trænerdebut i FCK's historie

HERNING (Ekstra Bladet): Jess Thorup skrev sig ind i historiebøgerne i Parken i sin første Superliga-kamp, da han tog pladsen som FCK-træneren med den ringeste debutkamp i Superliga-historien.

Efter 4-0 blamagen i Herning er det formentlig en ringe trøst, at han dermed skubber sin forgænger, Ståle Solbakken, længere op i tabellen. Solbakken indledte sin tid i Parken med at tabe 3-0 til Brøndby… og siden gik det vist meget godt.

FC Københavns trænere, Superliga-debut 1 Roy Hodgson 5-1 over Haderslev 2 Michael Schäfer 4-1 over Viborg 3 Benny Johansen 3-0 over Frem* 4 Ariël Jacobs 4-2 over FC Midtjylland 5 Roland Nilsson 2-0 over SønderjyskE 6 Kent Karlsson 2-1 over Vejle 7 Kim Brink 2-1 over Hvidovre 8 Hans Backe 1-1 mod AaB 9 Niels-Christian Holmstrøm 1-1 mod OB 10 Hjalte Bo Nørregaard 1-2 mod AaB 11 Christian Andersen 2-3 mod Brøndby 12 Ståle Solbakken 0-3 mod Brøndby 13 Keld Kristensen 2-5 mod AaB 14 Jess Thorup 0-4 mod FC Midtjylland * Benny Johansen trænede B1903 inden fusionen med KB Vis mere Luk

Men på sin gamle hjemmebane fik Thorup vished for, at der er mange ting, der skal rettes op på FCK-mandskabet, før det kan matche ulvene i kampen om guldet.

Jess Thorup spillede en del af sine kort fra første kamp. Tre mand i centerforsvaret og blot én mand på toppen, men måtte samtidig se nogle af de dårlige vaner gentage sig.

Fire mål indkasseret efter boldtab. Og tredje Superligakamp i træk med rødt.

Komplet kaos for FCK – Fischer ser rødt og får rødt.

- Jeg giver ikke op, fordi vi har tabt en fodboldkamp, men det kommer til at tage noget tid, sagde han og forsvarede sine dispositioner.

- Vi skal jo ikke holde fast i noget, som ikke virkede før, men jeg ved ikke, om jeg vurderede rigtigt. Jeg ved ikke, om de var parat til at tage så stort et skridt, sagde Thorup, der i sit seneste job i Genk ventede et par kampe med at foretage sine revolutioner.

- Det er så tredje kamp i træk, at vi får rødt. Det er et issue. Det ændrede fuldstændig forudsætningerne for det, som vi havde snakket om i pausen, sagde Jess Thorup, mens forsvarsspilleren Victor Nelsson konstaterede.

- Skræmmende. Vi har lukket alt for mange mål ind denne sæson. Og i dag var det bare ikke godt nok, erkendte han.

Det er ikke bare på banen, at FCM smadrede FCK. Det gør de også udenfor. Se de to klubber i direkte duel i en række discipliner (PLUS+)

Afsløring: Sådan blev Ståle fyret