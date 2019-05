Vandt 4-1: - Vi spillede faktisk ikke særligt godt

ODENSE (Ekstra Bladet): Der sker mærkelige ting engang imellem. Oliver Lund scorer – og Troels Kløve plaffer to ind i samme kamp og sænker definitivt Esbjerg i det direkte livtag om bronze og billetter til Europa.

Janus Drachmann trækker også på smilebåndet over et par lidt overraskende målscorere i 4-1 sejren over Esbjerg.

- Hvis man kan snakke om at score på gode tidspunkter, så gjorde vi jo lige præcis det flere gange i dag. Men jeg mener afgjort, det er en fuldt fortjent sejr, siger OB’s midtbanegeneral.

Esbjergs Joni Kauko havde en kæmpe mulighed fri med Sten Grytebust og kunne have reduceret til 2-3, men nordmanden var den stærkeste i den duel – og kort efter plaffede Troels Kløve definitivt vestjyderne i sænk.

Janus Drachmann griner og indrømmer, han ikke lige havde set det komme, at Oliver Lund skulle åbne ballet med træfferen til 1-0.

- Nej, det havde jeg ikke. Men det havde han selv, haha. Det var utroligt, den gik ind. Det så ikke ud til, der var så vanvittigt meget fart på, men det var selvfølgelig bare dejligt for os. Men som gammel angriber lægger han den selvfølgelig bare over i langt, ikke.

- Han spiller med stor opportunisme og tager nogle chancer i sit spil, og den, han tager i dag, var bare den helt rigtige. Det var et fremragende mål, og det gav noget energi til os og tilskuerne.

Har Esbjerg noget at have det i, når de to gange appellerer for straffe ved 1-0 til jer?

- Nu skal jeg ikke gøre mig klog på dommeren, men jeg vil sige, at i den ene situation er der benspænd. Spørgsmålet er så, om Jesper Lauridsen kan nå bolden, og det ved jeg ikke. Men der er en berøring i feltet, og hvis han kunne nå bolden… Men det mener jeg ikke er tilfældet.

Hvad er det for en form, I har fundet lige nu?

- Jeg synes egentlig, vi har spillet på et højt niveau i mange af kampene i slutspillet, og vi har kun tabt til FC Midtjylland og FC København i denne fase og fået point mod resten. Men hvis man skal finde det rette tidspunkt til en slutspurt, så er det da nu, siger Janus Drachmann.

Medaljerne er langt fra i hus, og det er han den første til at pointere.

- Nu er vi et point foran og har bragt os i en god position, og hvis vi gør vores ting, så er det os, der står på tredjepladsen. Vi skal holde benene på jorden, for vi er kun et point foran, og der kan stadig ske meget i de sidste to runder, siger anføreren.

Han roser også Casper Nielsen i en ny rolle og energibundtet Troels Kløve:

- Det er jo to kraftkarle med masser af energi, der har fået endnu mere frihed til deres dybdeløb og komme i andet geled. Det er svært at dæmme op imod og skaber en masse uro for modstanderne.

- Jeg synes faktisk ikke, vi spiller en særligt god kamp i dag, men vi er bare rigtigt, rigtigt effektive, og det fortæller meget godt om, hvor vi er kommet til som hold. Teknisk har vi været mere sprudlende i andre kampe, og vores pasningsspil er ikke lige så godt, som det har været, men når vi kan vinde en kamp så sikkert, så er der ikke meget at brokke sig over, siger kaptajnen.

- I starten af sæsonen havde vi nok ikke vundet en kamp som den her, og når man tænker på sæsonstarten, er det fantastisk, at vi har muligheden for at vinde bronze. Men vi skal altså kæmpe for det og huske, at vi også kan ende som nummer fem, hvis alt går galt. Bronze vil være oprejsning, men det er jo guld, man går efter!

