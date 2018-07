Vantro efter angribers lyn-stop: Aldrig oplevet noget lignende

- Jeg kunne have valgt at gøre livet surt for ham og skabe en konflikt, men Martin Pusic var i det mindste ærlig, siger en noget overrasket Bo Henriksen

- Jeg troede, han tog pis på mig!

Bo Henriksen fortæller om en særdeles mærkelig tirsdag, da der blev banket på døren ind til trænerkontoret og 30-årige Martin Pusic forcerede dørtrinet for at lange en mildest talt overraskende melding på skrivebordet: ’Jeg vil gerne løses fra min kontrakt!’

Fynboen kan faktisk ikke fortælle om forløbet uden at smågrine som en vantro mellem ordene. Det er simpelt hen for underligt, at en spiller, man har talt med i timevis, kommer for at sige op 48 timer efter, han har underskrevet kontrakten. Og dagen efter, hans nye hold har banket FCK 2-1 i Parken!

- Jeg hylder ærlighed, og jeg har bedt ham om det samme. At han så vælger at demonstrere den så hurtigt på dén måde, er selvfølgelig lige en af dem, man skal sluge. Men i sidste ende har jeg respekt for det – at man så kan diskutere forløbet og beslutningen, er noget helt andet, siger Bo Henriksen på dagen, da AC Horsens slog FC Midtjylland med 15 dage.

Midtjyderne sagde farvel til Dominick Drexler, der i sine 19 dage på kontrakt hverken nåede til Herning, Ikast eller Engesvang. Martin Pusic nåede trods alt at spille et kvarter for AC Horsens, inden østrigeren med de kroatiske rødder sagde op og blev løst fra kontrakten fire dage efter, han skrev under.

Bo Henriksen har ingen kommentarer til økonomien i og vilkårene bag ’løsladelsen’.

- Ikke ud over, at ophævelsen af kontrakten i hvert fald ikke koster os penge. Jeg og vi i klubben har brugt en masse tid på samtaler, forhandling og den slags, men hos mig spiller vi ikke med ’synd’. Der er ikke noget, der er synd for mig – men jeg er temmelig overrasket.

Kun overrasket?

- Mjaeh, nok lidt mere end bare det eller ’forundret’. Jeg kunne have valgt at læne mig tilbage og være børnesur, og det er der sikkert en del, der havde gjort. Men vi skal videre, og i stedet for at blive fornærmede og lade Pusic stege i en uge eller længere, har vi slået en streg i sandet og løst dilemmaet med det samme. Ingen har interesse i at have en sur spiller rendende, og det var også spillernes holdning, da jeg luftede dette scenarie for dem, siger Bo Henriksen.

- Havde I en aftale om, at han kunne blive løst, hvis der dukkede noget op fra udlandet?

- Nej! Så havde jeg aldrig lavet en toårig kontrakt med ham. Jeg har virkelig været grundig i min research, og derfor er denne udgang selvfølgelig også på et niveau, hvor jeg kan sige, jeg aldrig har prøvet noget lignende. Et eller andet sted tror jeg, han har reflekteret over nogle af de ting, jeg sagde til ham – og at hans konklusion så lander lidt halvsent, er en anden snak.

- Hvis vi nu havde tabt 5-0 til FCK, kunne man have kigget på det, men nu bankede vi dem rent faktisk ud af Parken, så det kan umuligt ses som et billede på, hvad AC Horsens er for en størrelse, siger Bo Henriksen.

Den logiske slutning er selvfølgelig, at Martin Pusic efter underskriften i Horsens har fået muligheden i udlandet, men det er Bo Henriksen ret ligeglad med – bortset fra, at der selvfølgelig nok er indskrevet i skilsmissen, at Pusic og Henriksen ikke mødes på dansk græs lige med det første…

Bo Henriksen var høj på lykke efter sejren i Parken i mandags. Foto: Liselotte Sabroe

- Jeg kunne have presset ham til at fortælle det, hvis der er en klub, og jeg kunne også have valgt at gøre livet surt for ham og skabe en konflikt. Jeg ønsker ham i stedet kun alt det bedste i fremtiden. Jeg og vi får intet ud af, at det går ham skidt, så hvorfor? Men jeg ville da ønske, han var nået til den konklusion tre dage tidligere, indrømmer Bo Henriksen med et par larmende haha’er indbygget i talestrømmen.

- Sportsligt er jeg lettet over, at vi kommer videre hurtigt – for alles skyld. Nu er det her ude af verden, og jeg står principielt bare der, hvor jeg var for fire dage siden. Det er ude af verden, det handler om at vinde fodboldkampe – og der er en vanvittigt god stemning i truppen.

- Jeg har selv begået fejl i mit liv, det gør vi alle, og selv om jeg ikke lige kan finde nogle her, så har jeg lært sindssygt meget af dette forløb. Vi lærer hele tiden, og jeg kan uden at lyve sige, jeg er – haha – blevet en underlig oplevelse rigere, haha.

Og så skal du vel ud at jagte en ny angriber?

- Jeg skal have tre spillere, men der er masser af tid, og det kan godt være, jeg er indfødt fynbo – men jeg har udviklet et jysk forhold til penge!

Bo Henriksen slap i øvrigt fra denne komplicerede øvelse uden forstrækninger i bevægeapparatet...

