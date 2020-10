Vanvid! Vinder i sidste sekund

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Brøndby smadrede FC Midtjylland! I en time. De førte 2-0, og det var alt for lidt. Så dummede de sig, mistede en mand – og tabte i overtiden 2-3 i en vanvittig duel mod mestrene.

Fodbold spilles også i hovederne! Hvis det kun foregik på banen, havde Brøndby vundet en monstersejr over FC Midtjylland. De gulblusede brændte grønsværen fuldstændig af i en time, og de kunne og burde have ført 5-0 plus moms.

Men et lille kiks af Kevin Mensah og sløjt målmandsspil af Marvin Schwäbe udlignede FCM til 2-2. Først gled Kevin Mensah, så Anders Dreyer tørt kunne flække reduceringen ind efter 61 minutter, og ti minutter senere sendte Pione Sisto et frispark over muren mod Kassen, og den tyske keeper kunne kun vifte bolden op i nettaget.

De tyske uheld fortsatte helt til slut – og lidt til. I 93:07 kunne Erik Sviatchenko hoppe op og pande et hjørnespark mod overliggeren, og Marvin Schwäbe kunne blot støde bolden det sidste stykke ind. FCM kunne juble – det vil sige… De udskiftede Evander og Sory Kaba lignede ikke verdens lykkeligste ude bag bænken…

Kampen skiftede fuldstændig karakter og ejerskab med udligningen til 2-2, og det skulle blive værre endnu, da Sigurd Rosted ti minutter før tid trak sit andet gule kort for en indiskutabel nødbremse på Franke Onyeka, og så var det farvel og i bad.

Det lykkedes ham også at baldre en rude i døren til tunnelen og skære sig i hånden på vej væk fra gerningsstedet, og så er der da i det mindste arbejde til en lokal glarmester mandag morgen.

At det overhovedet skulle kommer dertil, kan rutinerede sportspsykologer sikkert skrive en mindre afhandling om. Brøndby sad på alt – undtagen måltavlen, der kun blev pumpet til 2-0.

Normalt er det de midtjyske ulve, der med hvæssede tænder og blodet rislende op ad kinderne flænser modstanderne i stumper og strimler. Men mod Atalanta og Brøndby har FCM nu selv fået lov til at prøve, hvordan det er at være offer for en determineret modstander, der bare VIL dét dyt der.

Allerede på tirsdag står den på Anfield og Liverpool. Puha… Man ville jo være helt nervøs på rovdyrenes vegne, men nu viste Brian Priskes spillere sig heldigvis som granvoksne mænd. At vende dén start til massivt spilovertag var faktisk flot!

Brøndby kunne have ført med fem ved pausen, men holdet måtte nøjes med 1-0 i form af den scoring, Andreas Bruus hamrede utageligt ind i det 19. minut. Brøndbys nye striker, Andrija Pavlovic, ligner i den grad et scoop og en knægt, der gider knokle for føden.

Han erobrede liggende med et par tacklinger kuglen foran FCM-forsvaret, sendte den videre til Morten Frendrup, der ude i højre perfekt servicerede det unge Bruus-hoved til den første scoring for Brøndby.

Værterne havde en plet fra Haderslev, der skulle renses. De skulle hylde afdøde Ebbe Skovdahl, spillerne skulle også honorere de trofaste fans, der i al beskedenhed havde købt 6000 billetter til en kamp, de kun kunne se i tv. 600.000 i entre i ren støtte. Imponerende.

De gul-blå skulle også lige fordøje, at Simon Hedlund i ugens løb har gjort sig så tilpas ud til bens, at han var ’gledet’ ud af truppen. Hverken skadet eller syg, og svenskeren var til stede og klappede høfligt, da kammeraterne løb ind. Men mystikken var intakt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke trænet specielt godt i ugens løb, og beslutningen om at udelukke ham af truppen, har både en sportslig og en disciplinær baggrund.

Andrija Pavlovic fik i hvert fald chancen fra start, og ud over, at han burde have scoret på et par pænt store chancer – for nu at sige det mildt - specielt i starten af anden halvleg, så slap serberen umådeligt godt fra sin hjemmebanedebut.

Statistikere kunne uden problemer tælle sig frem til yderligere fem monsterchancer til hjemmeholdet inden pausen – sprudlende Jesper Lindstrøm traf bl.a. stolpen. Jesper Hansen reddede nok engang FCM med klasseredninger og måtte hive et par stykker ud allerede kort efter pausen, da man ellers skulle tro, Brian Priske havde fået tæmmet konceptet, pustet ny moral og tætnet en midte, hvor Brøndby gang på gang kunne komme blæsende i centrale nålestiksaktioner.

Jesper Hansen afviste Pavlovic to gange, men efter fem minutter af anden halvleg var miraklernes tid forbi. Mikael Uhre spurtede fra en underligt bleg Evander, og Andreas Bruus kunne fra baglinjen sende kuglen skråt og billard-præcist skråt bagud til Jesper Lindstrøm og bang: 2-0 til Brøndby.

Så skred Brian Priske til handling og flåede en sur Sory Kaba og en defensivt udfordret Evander ud. Ind med Pione Sisto og Jens-Lys Cajuste. Fem minutter senere kunne Anders Dreyer udnytte, at Kevin Mensah mistede et skridt, og en klejne tekniker scorede flot.

Så havde vi endelig efter en stiv time en fodboldkamp!

Jesper Hansen måtte forinden lade sig udskifte. Skadens omfang foreløbig ukendt.

