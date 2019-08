Vanvidskasse i Farum

De 2529 fremmødte tilskuere var vidne til en fænomenal scoring, mens FC Nordsjælland hægtede sig fast i top tre efter lørdagens sejr over Hobro.

Det holdt dog ikke let for nordsjællænderne.

Lige fra kampens start var der tænding på, og det var tydeligt, at de to hold havde noget at revanchere. I de to holds seneste tre kampe var det blevet til en beskeden pointhøst med henholdsvis fire og to point.

Stærke venstrekanter

Meget af spillet gik gennem venstresiden for begge hold. Særligt Ibrahim Sadiq og Mathias Rasmussen var livlige for hjemmeholdet, mens gæsternes Edgar Babayan lagde godt fra start med flere gennembrud.

Kampens første scoring skulle da også netop falde efter et gennembrud fra venstre. Det var FC Nordsjællands venstre back, Mathias Rasmussen, der krydsede ind i banen og lagde den til rette for Jacob Steen Christensen, der kunne score sit første mål i sæsonen 27 minutter inde i kampen.

Den 18-årige midtbanespiller sparkede første gang fra kanten af feltet og sendte bolden i målets højre side uden chancer for Jesper Rask i Hobro-målet. Den rutinerede keeper skulle dog komme i fokus senere.

Se også: Skifte bekræftet: Lyngby handler i Superligaen

Isaac Atanga tilkæmpede sig straffesparket, hvorpå kampens afgørende scoring faldt. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Drømmemål og målmandsfejl

Der gik dog ikke længe, før nordjyderne svarede igen. Efter 33 minutter stod Nicolai Larsen lidt ude af sit mål, da FCN tabte bolden midt på banen. Så kunne Hobros Pål Alexander Kirkevold på elegant vis sparke bolden i mål fra godt 40 meter, selvom Larsen fik hånden på. Det var Kirkevolds fjerde mål i sæsonens ottende kamp.

Lige inden pausefløjtet var målmanden i den anden ende også i fokus. To minutter inde i dommer Tykgaards overtid, blev der begået straffespark af Jesper Rask i Hobro-målet på FC Nordsjællands Isaac Atanga. Muhammed Kudus eksekverede sikkert i venstre side af målet, mens Rask tidligt gik den anden vej.

Hattrick af fusere

Hjemmeholdets Ibrahim Sadiq vil være glad for, at holdet spillede sig til en smal sejr over Hobro.

Den 19-årige ghaneser havde tre kæmpe chancer, som han alle formøblede.

10 minutter før tid var der ikke mere i tanken for teenageren, der måtte lade sig skifte ud. Han var en af kampens helt store oplevelser.

Holdene var generelt en smule mere afventende i anden halvleg, og derfor blev det ved 2-1 til hjemmeholdet.

Udeholdet lagde et sidste tryk på i anden halvlegs overtid, men uden held. Tættest på var hjemmeholdet dog, da Isaac Atanga skød tæt over i slutningen af halvlegen. Han skulle også have scoret på kampens sidste spark, da han blot stod over for en enkelt forsvarer.

Hobro forbliver på otte point efter otte kampe, mens FC Nordsjælland tangere Brøndbys 13 på tredjepladsen.

Se også: Her er FCK's modstandere i Europa