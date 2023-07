Vanvidsmål sikrer Viborg point mod Lyngby

Ibrahim Said udlignede for Viborg til slutresultatet 2-2 mod Lyngby

Lyngby var foran med to mål og spillede en sublim første halvleg, men Viborg kæmpede sig tilbage og fik 2-2 på hjemmebane i anden runde af Superligaen.

Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Lyngby kom flyvende ud af startblokken, hvor de to angribere Frederik Gytkjær og Alfred Finnbogason konstant var en trussel for en skrøbelig Viborg-defensiv i første halvleg.

Kampen skiftede dog karakter efter pausen, hvor Viborg kom mere over kanterne, og holdet bombarderede gæsternes felt med indlæg. Et drømmemål af Viborgs Ibrahim Said sørgede for, at kampen endte uden vinder.

Viborg og Lyngby fik dermed deres første ene point på kontoen, efter begge hold tabte første kamp i sæsonpremieren sidste weekend.

Flyvende Lyngby-start

Lyngby kom stærkt fra start, og inden der var spillet fem minutter, havde angriberen Frederik Gytkjær allerede misbrugt to store chancer, mens Viborg stort set ikke var kommet over midten.

Annonce:

Midtvejs inde i første halvleg tog gæsterne også en fortjent føring. Angriberen Alfred Finnbogason fik bolden i dybden, og islændingen lobbede køligt bolden i mål til 1-0.

Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

To minutter senere fordoblede Lyngby føringen. Gæsterne erobrede bolden højt, og så lagde Finnbogason bolden på tværs til Pascal Gregor, der nemt kunne sparke sit første Superliga-mål i kassen.

Viborg fik mere styring på spillet og reducerede også til 1-2 få minutter før pausefløjt. Angriberen Anosike Ementa fandt venstrebacken Oliver Bundgaard foran mål, og det sørgede for, at Viborg kun var bagud med en enkelt til pausen.

Langskudsdrøn fra Said

Viborg kom ud til anden halvleg i et højere tempo og lykkedes med at presse Lyngby langt tilbage, hvilket gav et helt andet kampbillede end i de første 45 minutter.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Med et kvarter tilbage fik Viborg bragt balance i regnskabet med et sandt drømmemål. Bolden hoppede foran Ibrahim Said uden for feltet, og offensivspilleren sendte et langskudsdrøn ind til 2-2.

Viborg fortsatte med at presse på til slut, men flere scoringer kom der ikke, og holdene delte dermed pointene mellem sig.