Vanvittig guldgyser: Her er scenarierne

Sådan bliver de mestre: Midtjyderne har det stadig i egne hænder. Tre sejre og sagen er klar.

Kan midtjyderne matche Brøndbys resultater, tyder alt også på guld - medmindre de kun får maksimalt tre point. Så kan FC København gå forbi med sejre i deres resterende fire kampe.

FC Midtjyllands gode målscore (plus 22) kan reelt vise sig at blive et point værd.

Henter de eksempelvis seks point i de sidste tre kampe, kan Brøndby næppe nøjes med syv, da de på nuværende tidspunkt er fire mål efter.

En storsejr til Brøndby eller en øretæve til FC Midtjylland kan dog ændre det.

Restprogram:

16. maj: Randers FC (hjemme)

19. maj: FC København (ude)

24. maj: AGF (hjemme)

Guldchance: