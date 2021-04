Vanvittig scoring og giga-afbrænder

AaB stod for underholdningen i Vejle med et fabelagtigt mål og en gigantisk afbrænder

Det har taget sin tid, men fredag betalte Rubén 'Rufo' Herraiz tilbage for Martí Cifuentes' tillid i Aalborg.

Med et ekvilibristisk mål, den anden i AaB-trøjen, sørgede Rufo for en AaB-føring, der dog ikke holdt hele vejen hjem i fredagens 1-1-opgør i Vejle. Men Rufo, han har slået sit navn fast som starter i AaB til den kommende runde.

Det var en livlig indledning på det efterhånden nydelige græstæppe i Nørreskoven, som greenkeeperen i Vejle har fået strikket sammen i kamppausen…

Allerede efter to minutter fik Allan Sousa en helt åben skudchance i feltet, men brasilianeren med det lilla hår sendte bolden i en blød bue i brystet på Andreas Hansen, der vikarierede for en skadet Jacob Rinne i AaB-målet.

Ti minutter senere tryllede Rufo i modsatte ende, da han skabte plads til sig selv via en fiks tunnel på Dominik Kovacic. Afslutningen var dog lunken.

Det rådede spanieren bod på efter små 20 minutter med et vidunderligt og vanvittigt mål. Kasper Kusk smed et følt indlæg bagerst i boksen, hvor Rufo lurede og huggede til med en flugter.

Underfundigt så det ud, men den spanske angriber hakkede bolden ind bag Brunst med knæet! Imponerende at få så høj fart på en knæflugter. Brunst nåede i hvert fald ikke at reagere i tide.

Rufo var millimeter fra at blive dobbelt målscorer i anden halvlegs begyndelse. Her parerede Alexander Brunst bolden direkte ud i fødderne på spanieren efter et Ahlmann-skud fra distancen, men Rufo sendte sin afslutning på stolpen fra en spids vinkel.

Kampudviklingen kan dog lynhurtigt vende i fodbold.

Minuttet efter Rufos stolpeskud bragte Allan Sousa balance i regnskabet, da han nærmest fra stående hakkede bolden ind bag Andreas Hansen fra 25 meter.

Fin afslutning, meeeen den skulle den vikarierende AaB-keeper have gjort mere ved.

Med 20 minutter tilbage kunne man næsten høre glædesbrølet helt fra Limfjorden, da Lucas Andersen igen gjorde sin entré på en Superliga-bane efter sin langvarige skade. Den tilbagevendte søn viste tegn på klasse, men fik ikke sat et afgørende aftryk.

Det gjorde indskiftede Tom van Weert til gengæld. Dog ikke for det positive.

Kort før tid driblede hollænderen sig uimodståeligt fri i Vejle-feltet og kunne sikre de tre point i et tomt mål, men ak og ve, van Weert trillede kuglen forbi.

AaB havde fortjent de tre point med en stærk slutspurt. I dommerens tillægstid fik Rasmus Thelander hilst på overliggeren, men begge mandskaber måtte tage til takke med et enkelt point.

