Vanvittigt comeback: FCK indleder guldjagten!

AALBORG (Ekstra Bladet): FC København har sat gang i guldjagten!

På forunderlig vis vendte københavnerne et truende nederlag og en decideret pinlig første halvleg til medWind og tre point i anden halvleg mod AaB, der faldt helt sammen i debuten for cheftræner Martí Cifuentes.

FCK gik fra at være rene statister i Aalborg til at vende kampen fuldstændig på hovedet ført an af Jonas Wind og Jens Stage.

Der skulle ikke gå mere end ni minutter, før det, der lignede et FCK-mareridt, tog sin begyndelse. Rasmus Thelander viste sig nok engang som kongen af det nordjyske luftrum, da han uimodståeligt headede et hjørnespark over i det lange hjørne.

Artiklen fortsætter under videoen

Cifuentes kommer fantastisk fra start! Thelander stanger AaB i front mod FCK

Forsvarskrumtappen fik god plads i FCK’s zone, men det tager ikke noget fra den fantastiske header.

I det hele taget stod der AaB på det hele i kampens første 20 minutter, og kun en klasseredning fra Kalle Johnsson forhindrede unge Marcus Hannesbo i at brage værterne på 2-0 efter et kontraangreb, der blev igangsat af et dumt boldtab af Bryan Oviedo.

En håndfuld minutter før tid var den gal igen for costaricaneren, der på ny smed kuglen væk på egen banehalvdel og satte AaB i kontra. Et indlæg/skud fra Tim Prica ramte både Boilesen og ’Zanka’ i ryggen, inden bolden havnede hos 18-årige Hannesbo, der fuldendte en stor første halvleg.

Artiklen fortsætter under videoen

Jess Thorups mandskab tabte samtlige dueller i første akt og holdt igen, lige så snart man nærmede sig Jacob Rinnes mål. Det var en apatisk form for alibifodbold. For at gøre ondt værre, så måtte Peter Ankersen lade sig udskifte med et vrid efter en halv time.

Gæsterne truede dog lige inden pausen, da Jens Stage headede et frispark på tværstangen. Så var AaB advaret. Der var trods alt en modstander på banen.

Jess Thorup reagerede i pausen og flåede Bryan Oviedo ud. Også Pep Biel måtte lade pladsen til fordel for nyerhvervelsen Mustapha Bundu.

Om det var indskiftningerne, der gjorde forskellen, eller om det var Thorups pausesnak, er svært at sige, men FCK’erne kom med et helt andet udtryk fra anden halvlegs begyndelse, og det lå i luften, at der blæste nye vinde over iskolde Aalborg.

Der skulle heller ikke gå mere end otte minutter, inden Karlo Bartolec bankede håbet tilbage hos gæsterne, da kroatens langskud blev rettet af og snød Jacob Rinne.

Så gik der for alvor panik i Martí Cifuentes’ mandskab, der pludselig afgav al initiativ til udeholdet.

Det straffede FCK efter en time, da et hjørnespark mellem venner og fjender havnede hos Jens Stage, der sendte udligningen i kassen og en hilsen til Lukas Lerager om, at han ikke kommer sovende til en startplads.

Så hurtigt går det i fodbold. FCK lignede ikke engang et top-seks-hold i første halvleg, mens man fornemmede, at den vilde guldjagt for alvor blev sat ind efter 2-2-scoringen...

Comebacket blev fuldbyrdet 10 minutter før tid, da Rasmus Falk og Jonas Wind på smukkeste manér vævede sig igennem nordjydernes forsvar, inden Falk køligt sendte sejrsmålet ind.

Så kan man da tale om momentum fra forårsstart!

