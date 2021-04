Vanvittigt comeback: Sensationel Horsens-optur

AC Horsens kom sensationelt tilbage efter at have været nede med 0-2 til Sønderjyske og sikrede sig en livsvigtig sejr i nedrykningsspillets 24. runde i Superligaen.

Horsens var bagud 0-2 ved pausen efter to dårlige forsvarsaktioner, hvor Patrick Banggaard og Haji Wright inden for to minutter havde bragt hjemmeholdet i front.

Horsens-mandskabet kom helt anderledes ud til anden halvleg, hvor James Gomez og herefter indskiftede Casper Tengstedt i to omgange kunne skabe sensationen og sikre sejren til Horsens.

Der blev gået til vaflerne i Haderslev. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Med sejren holder Horsens liv i drømmen om overlevelse, men mandskabet har stadig 13 point op til Vejle Boldklub over stregen i nedrykningsspillet, hvorimod Sønderjyske er at finde på en tredjeplads.

Spillet var i kampens begyndelse præget af mange frispark og hårde dueller, der gjorde, at ingen af mandskaberne kreerede de store chancer.

Der skulle en tilfældighed til, før der kom liv i kampen, og det blev til Sønderjyskes fordel.

Først var det et indlæg, hvor Patrick Banggaard headede bolden i mål, mens Haji Wright blot to minutter efter scorede til 2-0.

Sønderjyske lignede klart en vinder ved pausen, men de kriseramte sønderjyder blæste omkuld i anden halvleg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Horsens forsøgte at presse på fra anden halvlegs begyndelse for at jagte en reducering, og den kom med godt en halv time igen.

Forsvarsspilleren James Gomez kom højest på et frispark og headede flot bolden i fjerneste målhjørne.

Horsens-træner Jens Berthel Askou havde inden reduceringen skiftet Casper Tengstedt ind, og det gav pote med omtrent tyve minutter igen.

Inden for blot ét minut havde midtbanespilleren både udlignet og lavet sejrsmålet for Horsens.

Sønderjyske pressede meget på for en udligning, hvor Patrick Banggaards forsøg med ni minutter igen var bedste forsøg, men mere blev det ikke til.

Læs meget mere om de sorte skyer over Haderslev her:

SønderjyskE vakler - de næste to uger afgør fremtiden

Absurd Superliga-målshow: Ny stor triumf

Glæder sig OB-nedtur: Jo flere jo bedre