Vanvittigt comeback!

HERNING (Ekstra Bladet): Et af de mest vanvittige comebacks i Superligaens historie åbner døren for FC København i guldkampen, men gør lige så meget AGF til en reel kandidat til sølvet.

På surrealistisk comeback fra de døde gravede AGF sig op fra en knusende start på anden halvleg og efterlod et kæmpe statement i toppen, da de forvandlede 1-3 til 4-3.

Sejren sikret dybt i overtiden, da Nicklas Helenius førte en AGF-omstilling til ende og via en FC Midtjylland-fod bankede sejrsmålet ind, da Jesper Hansen lå strandet på jorden.

Oplægget fra den forrygende Jon Thorsteinsson, der indtil da havde scoret samtlige AGF-kasser undervejs.

Han kickstartede AGF's vej tilbage i kampen, da netop indskiftede Kevin Diks flot fandt islændingen med en pasning i feltet. Thorsteinsson afsluttede vinklet og intelligent til 3-2 med 13 minutter igen.

Det gjorde noget elektrisk ved kampen og fem minutter senere snoede endnu en indskifter sig gennem FCM-forsvaret, da Gift Links snød Jens-Lys Cajuste og fandt Thorsteinsson til udlgningen.

Et surrealistisk comeback var en realitet, og skulle kampen ende med en vinder var momentum fuldt ud i gæsternes favør.

Sådan så det ikke ud da anden halvleg startede.

FC Midtjylland burde spille Gasolins 'Det Bedste Til Mig Og Mine Venner' efter aftenens opgør mod AGF. For ulvene kunne takke en af sine gamle drenge for en drømmestart på anden halvleg, da Alexander Munksgaard dummede sig netop, som AGF havde afværget det første FCM-pres efter pausen.

Det tidligere FCM-talent overså Ronnie Schwartz, der gemte sig bag Frederik Tingager, og det lukrerede angriberen på, da Munksgaard skødesløst sendte bolden ned mod sine egen keeper. Alene med William Eskelinen svigtede Ronnie Schwartz ikke og så var FC Midtjylland på 2-1.

To minutter senere gik det fra ondt til værre for gæsterne, da et kikset hjørnespark fra Awer Mabil skulle ekspederes væk af Jakob Ankersen ved stolpen. I midtugen fik Ankersen en hovedstødschance mod FC Nordsjælland og konstaterede bagefter 'at det ikke er en chance'. Denne gang gjorde han de ord til skamme og headede kuglen i eget net. 3-1 og så burde den kamp være slut.

Dommer Peter Kjærsgaard havde anlagt en linje, som gav kampen masser af saft og kraft i duellerne, som det klæder en topkamp. Og selv om de 300 højtråbende FC Midtjylland-tilhængere, der var blevet bevilget adgang, gjorde sit for at lægge pres på dommeren, så forblev han tro mod sin linje.

Det udnyttede AGF til at åbne scoringen efter den første periode med kontinuert FC Midtjylland-pres i kampen. Casper Højer Nielsen slyngede bolden ind foran mål, hvor Paulinho tabte støvlen og faldt skadet ned efter en luftduel.

AGF holdt fast i kuglen og fik den atter transporteret ud til Højer, der udnyttede forvirringen med den skadede Paulinho i området foran Jesper Hansen og huggede bolden ind foran mål, hvor Jon Thorsteinsson kunne prikke gæsterne på 1-0.

Aarhusianerne var kommet velsmurte til Heden, og de leverede et stærkt første kvarter, men kendetegnende for en intense og afvekslende kamp, slog de til netop som FC Midtjylland begyndte at se gode ud.

Mod de velspillende gæster kunne topholdet ikke tillade at de blev for komfortable i føringen, hvis dagen ikke skulle ende med, at FC København kunne bruge det ene point til at spise lidt af forspringet i toppen før det første møde i sluspillet.

I lignende situationer har FC Midtjylland før udnyttet sin styrke på dødbolde, og det svigtede ikke denne gang. En returbold efter et hjørnespark endte ved Anders Dreyer, der fik sendt bolden på tværs til Alexander Scholz, der kunne bringe balance i sagerne.

