Vanvittigt tæt kapløb

For anden gang har Kalle Johnsson vundet Det Gyldne Bur som årets målmand i dansk fodbold. FCK-keeperen vandt også, da han spillede for Randers i 2015, og nu modtager den 30-årige svensker Tipsbladets hæder igen.

- Fantastisk sjovt at få den pris. Jeg er mega glad. Der er mange, som har præsteret godt. Den sidste sæson var jo stærk, men jeg havde faktisk ikke tænkt, jeg skulle vinde. Jeg er virkelig glad, siger Kalle Johnsson til Tipsbladet.

Tipsbladet uddeler Det Gyldne Bur på baggrund af stemmer fra keeperne i Superligaen og 1. division, og der var i historisk tæt løb i år. Kalle Johnsson og Jesper Hansen fik begge 42 point, og afstemningen skulle derfor afgøres i en tie-break.

Begge de to dygtige keepere fik også lige mange førstepladser på de individuelle stemmesedler, og derfor blev det afgørende, at Johnsson 'vandt' én andenplads mere end konkurrenten fra FC Midtjylland.



AaB-keeper Jacob Rinne blev en flot tre'er i kåringen med 20 stemme-point.

FC Nordsjællands målmand Peter Vindahl Jensen var en af de målmænd, der pegede på Kalle Johnsson som vinder.

- Han har virkelig præsteret i en periode, hvor FC København har haft det svært. Uden hans mange flotte præstationer kunne det snildt have set langt værre ud for FC København, end det har gjort, siger FC Nordsjælland-keeperen og bakkes op af Frederik Ibsen fra Kolding IF.

- Kalle har bænket Sten Grytebust, og det siger næsten det hele. Han har levet klasseredninger i dårlige kampe for FC København, og han er desuden dygtig med fødderne.

Tipsbladet har uddelt Det Gyldne Bur siden 1984. Kalle Johnsson er den syvende FCK-keeper, der vinder.

Tidligere har Jesper Christiansen (2005, 2006 og 2007), Johan Wiland (2010 og 2011) og Robin Olsen (2016) modtaget trofæet.



